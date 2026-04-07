Ngày 7/4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cô giáo đang thay quần áo cho trẻ tại một cơ sở mầm non, do cháu bé quấy khóc, cô giáo đã bế em lên và thả mạnh xuống khu vực các cháu khác đang nằm. Đáng chú ý, sau hành động này, cô giáo còn tiếp tục đánh vào chân cháu bé, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h43 cùng ngày tại Trường mầm non Hoa Hồng Nhung Sa Lung, thuộc xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, với nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và lo ngại về cách chăm sóc, bảo vệ trẻ tại cơ sở này.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh cô giáo có hành vi thả mạnh và đánh vào chân trẻ tại một cơ sở mầm non ở Hưng Yên. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Đức Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão đã xác nhận vụ việc. Ông Lâm cho biết, ngay khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống làm việc với Trường mầm non Hoa Hồng Nhung Sa Lung và dự kiến sẽ tiếp tục làm việc trong chiều cùng ngày để làm rõ sự việc.

Theo ông Lâm, đây là một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn xã, hiện chăm sóc vài chục trẻ. Chính quyền địa phương đang tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân và sẽ thông tin cụ thể khi có kết luận chính thức.