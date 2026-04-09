Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non có hành vi thô bạo với trẻ xảy ra tại Hưng Yên, ngày 9/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Đức Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão cho biết, cơ sở mầm non liên quan đã bị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh.

Theo ông Lâm, ngay sau khi làm rõ các tình tiết, UBND xã sẽ thông báo chính thức tới cơ sở cũng như các cơ quan báo chí. Nhà trường cũng đã chủ động thông báo tạm dừng đón trẻ từ ngày 8/4.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các trường mầm non công lập trên địa bàn tiếp nhận toàn bộ học sinh của cơ sở này trong thời gian chờ kết luận từ cơ quan chức năng", ông Lâm thông tin.

Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non. Ảnh cắt từ clip

Trường mầm non Hoa Hồng Nhung Sa Lung là một cơ sở tư thục đã hoạt động nhiều năm tại địa phương. Ngay sau khi sự việc được phản ánh, UBND xã Phạm Ngũ Lão đã cử cán bộ làm việc với gia đình cháu bé và đại diện nhà trường, đồng thời tiến hành các bước xác minh theo quy định.

Theo ông Lâm, kết quả ban đầu cho thấy có sự việc như nội dung đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Người có hành vi thô bạo với cháu bé trong clip được xác định là P., chủ cơ sở mầm non Hoa Hồng Nhung Sa Lung.

Trước đó, vào ngày 7/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô giáo đang thay quần áo cho trẻ tại một cơ sở mầm non. Do cháu bé quấy khóc, cô giáo đã bế em lên và thả mạnh xuống khu vực các trẻ khác đang nằm, sau đó tiếp tục đánh vào chân trẻ.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, lo ngại về an toàn và cách chăm sóc trẻ tại cơ sở giáo dục này.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.