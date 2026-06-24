Clip (nguồn: NDCC)

Ngày 24/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc nhiều ô tô bị chém thủng kính trên địa bàn.

Kính ô tô bị chém thủng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nhiều ô tô bị phá hoại, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip, nhiều ô tô đỗ dưới sảnh tòa nhà cao tầng tại khu vực phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân bất ngờ bị hư hỏng kính chắn gió. Mỗi xe đều xuất hiện ít nhất hai vết chém dài, khiến kính xe vỡ toác.

Đáng chú ý, các vết chém đều nằm ở phía bên trái xe, tại vị trí ghế lái và ghế sau; phương tiện bị hư hỏng đều là xe con.

Sự việc nhanh chóng gây bức xúc trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm đối tượng liên quan.