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Sáng 23/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô "vượt ẩu", đối đầu với xe buýt trên đường Liên Mạc (Hà Nội).

Theo đó, qua clip phản ánh của người dân về ô tô con biển số 29E-578.XX có hành vi "vượt ẩu", lấn hoàn toàn sang chiều đường ngược lại, đối đầu với các phương tiện đi đúng chiều, Đội CSGT đường bộ số 6 đã vào cuộc xác minh và mời tài xế lên làm việc.

Ô tô con "vượt ẩu", lấn hoàn toàn sang chiều đường ngược lại. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, lái xe khai nhận vào khoảng 14h ngày 20/6, khi điều khiển xe trên đường Liên Mạc đã vượt một xe tải trong trường hợp phía trước có chướng ngại vật, không bảo đảm quan sát được xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. Người vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh P.V.D. (SN 1978, trú tại Hà Nội) với lỗi: Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định về vượt xe, chỉ thực hiện vượt khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, có tầm nhìn thông thoáng và không thuộc các trường hợp pháp luật cấm vượt nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.