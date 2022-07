Xâm lấn di tích quốc gia

1- Đơn của một số cán bộ, nhân viên một bệnh viện tỉnh Cao Bằng (không có chữ ký), tố cáo một cán bộ lãnh đạo viện có vợ nhưng vẫn cặp bồ với nhân viên trong BV. Họ đã gửi đơn thư đi nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết. Đây là đơn viết giấu tên nên chúng tôi không thể liên lạc được để xác minh.

2- Bà Bùi Thị Tố Nga, tổ 8, phường Trung Nhị, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, làm đơn tố giác tội phạm. Bà được bà Dương Thị Hoa ở Xuân Hòa 2, xã Cao Minh, Phúc Yên chuyển nhượng cho lô đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà đã làm thủ tục tại chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Đình Chiểu là người ở gần thửa đất đã xây tường lấn chiếm hoặc cố tình gây tranh chấp để buộc bà phải nhượng lại thửa đất. Ông Chiểu làm đơn tố cáo gửi công an TP Phúc Yên. Tuy nhiên CA làm việc không khách quan. Bà tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng không được chấp nhận và ra quyết định không khởi tố.

3- Ông Nguyễn Đức Dương, xóm 4, thôn Yên Viên, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang, làm đơn tố cáo việc thi công trái phép của UBND huyện Việt Yên tại Cụm di tích cấp quốc gia Đền-chùa Vân.. Ông đã khởi kiện và đã được tòa xử sơ thẩm. Tuy nhiên Tòa án Bắc Giang đã hủy toàn bộ bản bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.

4- Ông Phạm Văn Vinh và Nguyễn Văn Hùng, ở khu Thượng và khu Hạ, Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương, làm đơn tố cáo và đề nghị xác minh, làm rõ đạo đức, lý lịch của một lãnh đạo ở UBND thị trấn Kẻ sặt đồng thời đề nghị làm rõ sai phạm trong lấn chiếm. Các ông đã nêu ra những con số và số liệu cụ thể và cho biết khi dự án Toàn Gia triển khai, đất của gia đình vị lãnh đạo nằm trong quy hoạch giải tỏa nhưng gia đình không gương mẫu làm gương xấu cho một số người chưa chấp hành nên dự án chậm tiến độ

5- Ông Huỳnh Văn Công, số 135, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, gửi thông tin phản ánh việc nhiều dự án tại Phú Quốc dã đào phá rạn san hô của đảo diễn ra ngày càng trầm trọng. Cụ thể Dự án tại hòn Mây Rút Ngoài (Khu vực An Thới; Dự án Hòn Rỏi (Khu vực An Thới) của hai công ty đã đào phá một vùng rạn san hô để xây cầu cảng bê tông, sau đó nạo vét rạn san hô để làm nguyên liệu, hay ở Hòn Rút đã nhấn chìm kết cấu lớn cao 4m rộng hàng trăm m, bứng đi nhiều loại san hô mang về vùng nước can...

6- Bạn đọc Hoàng Thị Cúc (ngụ tại số 5 Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM) và bạn đọc Đoàn Thị Sao Ly (ngụ tại 1368/51/3 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet TP.HCM.

Bạn đọc tiếp tục gửi đơn kiến nghị (đính kèm danh sách gồm hơn 300 cá nhân có liên quan) về việc Dự án khu nhà chung cư cao tầng tại phân khu 11 B, Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà bè vẫn chưa bàn giao nhà cho những hộ đã mua.

Theo đó, kiến nghị các cơ quan Nhà nước có liên quan xem xét sớm giải ngân hoặc tạo điều kiện cho công ty Đông Mê Kông được tiếp tục sử dụng vốn mà đơn vị này đã báo cáo rõ nguồn gốc để phục vụ cho dự án The Park Vista;

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và Hội đồng Nhân dân TP.HCM đưa nội dung thông báo số 533/TB-VP ngày 1/7/2020 của Văn phòng UBND TP.HCM vào chương trình giám sát định kỳ của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân TP để đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ và báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại với cử tri;

Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan xem xét: Giải quyết dứt điểm vụ việc và đảm bảo quyền lợi của chúng tôi. Trường hợp chủ đầu tư cố tình chây ỳ, xem thường pháp luật và chỉ đạo của các cấp chính quyền TP thì đề nghị chuyển vụ việc sang cơ quan Điều tra để điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thông báo số 251/TB-VP ngày 10/4/2020 và Thông báo số 533/TB-VP ngày 1/7/2020.

Ban Bạn đọc