Chiều 8/3, sau khi nhà vườn báo giá cước vận chuyển từ Sơn La, Điện Biên về Hà Nội, chị Vũ Huyền - đầu mối bán nông sản online ở phường Từ Liêm (Hà Nội) bắt đầu tính toán để tăng giá bán loạt mặt hàng vào ngày mai.

Theo chị Huyền, nhà xe tăng mạnh cước phí vận chuyển hàng hoá vì giá xăng dầu tăng mạnh. Chỉ một kiện hàng 30kg gửi từ ngoại thành Hà Nội về đến nhà chị đã hết 300.000 đồng, tăng hẳn 100.000 đồng so với trước ngày 5/3 - thời điểm giá xăng dầu tăng mạnh.

Hay như hôm nay, một bọc cành hoa lê (khoảng 20 bó nhỏ) gửi từ Sơn La và Điện Biên về, giá cước đã vọt tới 400.000 đồng, tăng khoảng 100.000 đồng so với trước. Đây là chưa kể tiền vận chuyển từ bến xe về nhà cũng tốn thêm một khoản khá lớn.

“Do đó, chỉ riêng tiền vận chuyển đã hết gần 30.000 đồng/bó”, chị nói. Đó là lý do chị phải điều chỉnh ngay giá nhiều mặt hàng bán ra. Trong đó, các loại nông sản giá tăng từ 5.000-7.000 đồng/kg, hoa tăng thêm 15.000 đồng/bó.

Ngoài tăng giá hàng hoá, chị Vũ Huyền cho biết mấy ngày trước chị đã phải điều chỉnh phí ship (giao hàng) khu vực nội thành Hà Nội từ 15.000 đồng/đơn lên 20.000 đồng/đơn, cũng bởi giá xăng dầu tăng mạnh.

Dân buôn online ồ ạt tăng giá hàng hoá theo giá xăng dầu. Ảnh: VH.

“Mỗi ngày cửa hàng online của tôi có 150-200 đơn hàng cần giao cho khách”, chị nói. Trước kia, chị bán nông sản theo set 3kg. Theo đó, khách mua 1 set chịu phí giao hàng là 15.000 đồng, còn đặt từ 2 set được giao miễn phí ship. Còn nay, xăng dầu quá đắt đỏ nên chị không dám miễn phí ship cho khách. Tất cả các đơn khách đặt chị đều “xin thêm 5.000 đồng”.

“Dù phí giao hàng tăng lên 20.000 đồng/đơn thì tôi vẫn phải bù giá cho shipper. Bởi giá một đơn hàng giao nội thành thường ở mức 40.000-60.000 đồng tuỳ khu vực và mặt hàng”, chị giải thích. Thế nhưng, giá xăng dầu vẫn tăng phi mã nên trong 1-2 ngày tới phí giao hàng nội thành có thể được chị Huyền điều chỉnh lên 25.000 đồng/đơn.

Thực tế, chỉ trong khoảng 10 ngày, từ 26/2 đến 7/3, giá xăng E5 RON92 đã tăng 5.703 đồng/lít (29,2%), lên 25.226 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 6.896 đồng/lít (34,2%), lên 27.047 đồng/lít. Mức tăng của các mặt hàng dầu còn mạnh hơn: dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít (56,8%), lên 30.239 đồng/lít; dầu hỏa tăng 15.622 đồng/lít (80,2%), có giá 35.091 đồng/lít.

"Ngấm đòn" xăng dầu tăng giá phi mã, ngay lập tức các cửa hàng thông báo điều chỉnh phí giao hàng tăng thêm 5.000 đồng/đơn. Giá cước vận chuyển, giá hàng hoá cũng đồng loạt tăng theo.

“Giá xăng dầu điều chỉnh tăng liên tục, giá cước vận chuyển cũng ngay lập tức tăng chóng mặt”, chị Đỗ Thị Thu Hà - đầu mối bán trái cây online ở Định Công nói với PV VietNamNet.

Chị Hà cho biết, ngày hôm nay chị nhập 7 thùng quýt của nhà vườn ở Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh). Cước vận chuyển mỗi thùng trọng lượng 30kg hết 150.000 đồng, tăng 50.000 đồng chỉ trong vòng 2 ngày. Tiền vận chuyển từ bến xe về tốn thêm 100.000 đồng/thùng.

Tính ra, tổng cước vận chuyển lô quýt 7 thùng này hết 1,75 triệu đồng. Thế nên, chị đành tăng giá quýt thêm 5.000 đồng/kg, từ 30.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng mạnh, chuyên gia cho rằng sẽ tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Ảnh: Nguyễn Sinh.

“Giá hàng hoá đắt đỏ thì người tiêu dùng lại thắt lưng buộc bụng để cân đối chi tiêu. Lúc đó, hàng hoá chắc chắn ế ẩm và khó bán hơn. Song, không tăng giá thì người bán chịu lỗ nặng”, chị Hà chia sẻ.

Giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ hàng hoá thừa nhận, giá hàng hoá thường được thực hiện theo cam kết hợp đồng đã ký với doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, trong trường hợp giá xăng dầu tăng mạnh từ 29-80% chỉ trong một thời gian ngắn, chắc chắn các mặt hàng sẽ được điều chỉnh tăng theo. Còn tăng ở mức nào vẫn cần sự tính toán để hài hoà lợi ích giữa các doanh nghiệp, đồng thời tránh "cú sốc" giá cho người tiêu dùng.

Trước đó, sau đợt tăng giá xăng dầu ngày 5/3, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã nói với VietNamNet rằng đây là mức tăng rất cao.

Theo tính toán, việc giá xăng dầu tăng đã khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung tăng khoảng 0,63%. Với các ngành sử dụng nhiều nhiên liệu xăng dầu, tác động còn lớn hơn: giá dịch vụ vận tải có thể tăng 6,3%, thủy sản đánh bắt xa bờ tăng 10,5%, khai thác than tăng gần 10%...

“Đây là mức tăng rất lớn, gây áp lực đẩy mặt bằng giá hàng hoá trên thị trường lên cao, kéo theo CPI tăng và gây bất lợi cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô”, ông Thỏa nhấn mạnh.