Ngày 12/5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đồn Biên phòng Sêrêpốk và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn tổ chức khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trong đó Đồn Biên phòng Sêrêpốk là đơn vị chủ công thực hiện.

Lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết tại xã biên giới Buôn Đôn. Ảnh: TN

Các hộ được hỗ trợ xây nhà gồm: hộ ông Y Căn Na Đy Hra (buôn Trí); bà Đinh Thị Huệ (thôn Thống Nhất) và bà H’Bi Đa Bkrông (buôn Đrăng Phốk), cùng trú xã Buôn Đôn.

Cả 3 hộ dân này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sống trong các căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Ngọc Anh - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhà nước về giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.

“Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc; góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vùng biên giới”, Thượng tá Trần Ngọc Anh khẳng định.

Ông Y Căn (đại diện các hộ gia đình) xúc động chia sẻ, nhiều năm qua do thiếu đất sản xuất, điều kiện kinh tế khó khăn nên các gia đình không có khả năng sửa chữa hay xây dựng nhà ở mới.

"Sự hỗ trợ kịp thời từ Bộ đội Biên phòng và Ủy ban MTTQ các cấp không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống", ông Y Căn cho hay.