Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã trao bảng tượng trưng tài trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân phường Hà Tiên. Ảnh: Phương Vũ

Ngày 25/12, tại phường Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao bảng tượng trưng tài trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn phường Hà Tiên.

Những căn nhà được khởi công xây dựng trong dịp này được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ, mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng; khung, tường cứng; mái cứng).

Việc khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết lần này thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong việc tham mưu, phối hợp, vận động các nguồn lực xã hội tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội, tinh thần vì cộng đồng trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hoạt động này không chỉ góp phần giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Phương Vũ

Trước đó, chiều 30/11, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà Đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự Lễ bàn giao.

Đoàn đã đến bàn giao nhà cho Thiếu tá Định Quốc Kiệt, trên địa bàn xã Long Thạnh, là quân nhân, đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, hiện gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà bàn giao được xây dựng kiên cố trên phần đất của gia đình có diện tích trên 90m2, mái lợp tôn, nền lót gạch bông, trị giá căn nhà gần 300 triệu đồng, trong đó quỹ xây dựng nhà đồng đội của Bộ Tư lệnh Quân khu hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tự đóng góp.

Phát biểu tại buổi Lễ bàn giao Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, cũng mong muốn gia đình quân nhân được bàn giao nhà trong dịp này tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.