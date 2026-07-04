Ts. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc Tọa đàm

Tham dự Tọa đàm có Ts. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại diện các bộ, ngành liên quan; các nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc, Ts. Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh, quần thể di tích Rộc Tưng - Gò Đá, Đá cũ An Khê là một trong những phát hiện khảo cổ học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu thời đại Đá cũ ở Việt Nam và trên thế giới.

Những kết quả nghiên cứu trong thời gian qua đã góp phần bổ sung nhiều tư liệu khoa học có giá trị, mở rộng nhận thức về quá trình hình thành và phát triển của cư dân tiền sử trên lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, để tiếp tục làm sáng tỏ những giá trị nổi bật của quần thể di tích, cần có một chương trình nghiên cứu mang tính tổng thể, liên ngành và dài hạn, kết hợp chặt chẽ giữa khảo cổ học với địa chất, địa mạo, cổ sinh học, khảo cổ môi trường và các công nghệ phân tích hiện đại.

Đây cũng là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch văn hóa và giáo dục truyền thống.

Tọa đàm khoa học thảo luận, góp ý xây dựng Chương trình nghiên cứu tổng thể, toàn diện di tích Rộc Tưng - Gò Đá, Đá cũ An Khê, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026 - 2030

Hướng tới đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới

Theo nội dung dự thảo, Chương trình nghiên cứu tổng thể, toàn diện di tích Rộc Tưng - Gò Đá, Đá cũ An Khê, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng thành 3 hợp phần.

Hợp phần 1: Nghiên cứu tổng thể, toàn diện di tích Rộc Tưng - Gò Đá, Đá cũ An Khê. Đây là hợp phần nền tảng, có vai trò xác lập luận cứ khoa học cốt lõi, chứng minh tính chính xác và giá trị nổi bật toàn cầu của di tích.

Hợp phần 2: Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư và kêu gọi đầu tư bảo tồn, khai thác phát huy giá trị di tích. Hợp phần này giải quyết các vấn đề pháp lý về đất đai, hành lang bảo vệ và hạ tầng phục vụ bảo tồn, nghiên cứu, du lịch.

Hợp phần 3: Cơ chế, chính sách quản lý di tích và lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới. Hợp phần này hướng đến việc thể chế hóa công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị và đưa hệ thống di tích đá cũ An Khê trở thành di sản thế giới.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm, như: Định hướng nghiên cứu tổng thể hệ thống các điểm di tích Rộc Tưng - Gò Đá, Đá cũ An Khê; xác định các câu hỏi khoa học trọng điểm cần ưu tiên trong giai đoạn 2026 - 2030; ứng dụng các phương pháp nghiên cứu tiên tiến để xác định niên đại, môi trường cư trú và quá trình tiến hóa của con người tiền sử; xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích và hiện vật; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khảo cổ học thời đại Đá cũ...

Nhiều ý kiến cũng đề xuất đẩy mạnh công tác điều tra, khai quật tại các địa điểm có tiềm năng; hoàn thiện hồ sơ khoa học về quần thể di tích; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu trung ương với chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản. Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ phân tích chuyên sâu và mở rộng hợp tác với các trung tâm khảo cổ học uy tín trên thế giới.

Kết luận tọa đàm, Ts. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học và chuyên gia.

Ts. Đặng Xuân Thanh đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện Chương trình nghiên cứu tổng thể, toàn diện di tích Rộc Tưng - Gò Đá, Đá cũ An Khê giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng một chương trình nghiên cứu có tầm nhìn dài hạn.

Đồng thời, phát huy hiệu quả giá trị của một trong những di tích khảo cổ học tiêu biểu của Việt Nam, góp phần làm sáng tỏ tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của loài người trên lãnh thổ Việt Nam.

Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, Đá cũ An Khê nằm trên địa bàn phường An Bình và xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) rộng 50ha, được xếp hạng Di tích khảo cổ học quốc gia vào năm 2020 và Di tích quốc gia đặc biệt năm 2022.