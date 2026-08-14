Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 12/8 hiển thị trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp (CBIS) hai tài liệu liên quan CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), gồm báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023.

Hai tài liệu mang nội dung của các kỳ báo cáo trước. Hiện chưa có thông tin cho thấy việc CBIS hiển thị các tài liệu này làm phát sinh một nghĩa vụ công bố thông tin mới đối với HBC.

Việc hiển thị các tài liệu cũ không phản ánh tình hình tài chính hiện tại của HBC. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý II/2026, doanh nghiệp vẫn còn một số chỉ tiêu cần lưu ý.

Doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với lợi nhuận giảm mạnh, đồng thời triển khai phương án phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi gần 514,2 tỷ đồng công nợ cho 99 chủ nợ. Thời gian dự kiến triển khai từ quý III/2026 hoặc sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Đáng chú ý, giá cổ phiếu HBC trên UPCoM ngày 13/8 quanh 4.100 đồng/cp, giảm hơn một nửa so với mức gần 9.000 đồng/cp cách đây một năm; trong khi giá dùng để hoán đổi nợ tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp khoảng 2,4 lần thị giá.

HBC do ông Lê Viết Hải làm chủ tịch và con trai là ông Lê Viết Hiếu là phó Chủ tịch kiêm phó Tổng giám đốc thường trực, từng gặp khó khăn trong thanh toán trái phiếu. Đến ngày đáo hạn 31/10/2025, HBC chưa thanh toán 12,4 tỷ đồng dư nợ gốc còn lại của lô HBCH2225002 do chưa thu xếp được nguồn tiền. Trước đó, trong quý II/2025, HBC cũng chưa thu xếp được hơn 10,2 tỷ đồng khoản lãi kỳ thứ hai của lô HBCH2126001.

Ông Lê Viết Hải tại HBC năm 2023. Ảnh: HBC

Nợ và dòng tiền vẫn là bài toán lớn

Bức tranh tài chính của HBC cho thấy doanh nghiệp đã có những dấu hiệu phục hồi về hoạt động kinh doanh nhưng dường như chưa thực sự thoát khỏi khó khăn.

Quý II/2026, doanh thu thuần đạt gần 1.946,5 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 222,4 tỷ đồng, gấp 3,7 lần. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng lên gần 99 tỷ đồng, trong khi thu nhập khác giảm mạnh do không còn khoản lãi từ thanh lý tài sản cố định. Kết quả, lợi nhuận sau thuế chỉ còn gần 18,9 tỷ đồng, giảm 54,8%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt hơn 3.268,6 tỷ đồng, tăng gần 100%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 19,1% xuống 41,6 tỷ đồng. Như vậy, HBC mới hoàn thành 16,6% mục tiêu lợi nhuận 250 tỷ đồng cả năm.

Đáng chú ý, cuối quý II, HBC vẫn lỗ lũy kế gần 2.026 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 16.885 tỷ đồng, nhưng tới 11.011 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn, tương đương 65,2% tổng tài sản. Đây là điểm đáng chú ý bởi với doanh nghiệp xây dựng, khả năng biến doanh thu và khoản phải thu thành dòng tiền thực tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên tới hơn 14.867 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Riêng vay và nợ thuê tài chính hơn 3.999 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn gần 4.564 tỷ đồng. Trong số các khoản vay ngân hàng, BIDV và VietinBank là hai chủ nợ lớn, dư nợ lần lượt khoảng 1.662 tỷ đồng và 1.297 tỷ đồng.

HBC đang tìm cách xử lý bài toán này theo nhiều hướng. Trước mắt là hoán đổi khoảng 514,2 tỷ đồng nợ thành cổ phiếu; cơ cấu khoảng 1.000 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn sang trung và dài hạn; đồng thời xử lý khoảng 233 tỷ đồng công nợ còn lại bằng tiền mặt hoặc gia hạn thời gian thanh toán.

Đây là bước đi cần thiết, nhưng chưa giải quyết toàn bộ gánh nặng. Chính ban lãnh đạo HBC xác định dòng tiền kinh doanh, tốc độ thu hồi công nợ, tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận từ hoạt động xây dựng cốt lõi là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá quá trình phục hồi. Theo HBC, doanh nghiệp còn khoảng 2.300 tỷ đồng công nợ phải thu từ các chủ đầu tư lớn; đến nay đã thu hồi khoảng 1.200 tỷ đồng trong số công nợ này so với năm 2022.

HBC từng trải qua hai năm thua lỗ nặng trước khi có lãi trở lại năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2024 có đóng góp đáng kể từ các khoản thu hồi nợ, hoàn nhập dự phòng, thanh lý tài sản và chuyển nhượng cổ phần, bên cạnh hoạt động xây dựng cốt lõi. Đằng sau những khó khăn này là tác động kéo dài của Covid-19, suy thoái kinh tế và sự chững lại của thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp xây dựng trong nước cùng rơi vào khủng hoảng dòng tiền và công nợ.

Năm 2025, HBC lãi 250 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức khoảng 963 tỷ đồng năm 2024. Doanh thu 2025 cũng giảm về 4.641 tỷ đồng, so với 6.425 tỷ đồng năm 2024.

Hiện HBC đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng trong năm 2026. Giá trị hợp đồng chưa thực hiện (Backlog) được công bố hơn 15.000 tỷ đồng, tạo cơ sở cho doanh thu tăng mạnh. Nhưng thách thức lớn hơn nằm ở việc biến backlog thành dòng tiền, thu hồi công nợ và giảm nợ thực chất.

HBC cũng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu về khoảng 1,5 lần và xóa lỗ lũy kế để có thể đăng ký niêm yết trở lại trên HOSE. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thời điểm sớm nhất có thể là năm 2027 nhưng thực tế có thể phải đến 2028.

Nói cách khác, HBC đã có doanh thu tăng mạnh và đang trở lại với nhiều dự án, nhưng sức khỏe tài chính vẫn chưa thể coi là hoàn toàn hồi phục. Với doanh nghiệp từng đối mặt nguy cơ đứt gãy dòng tiền và chậm thanh toán trái phiếu, thước đo quan trọng nhất trong giai đoạn tới không phải là doanh thu, mà là tiền thu về, nợ giảm bao nhiêu và lợi nhuận từ hoạt động xây dựng cốt lõi có thực sự tăng lên hay không.