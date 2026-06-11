Ngày 11/6, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt: Năm đầu tiên thành phố vận hành trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, với quy mô, vị thế và yêu cầu tổ chức lớn hơn, toàn diện hơn.

Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 đã góp phần khẳng định bản sắc văn hóa, truyền thống anh hùng, văn hiến, năng động, nghĩa tình của thành phố; tạo không khí phấn khởi, tự hào trong nhân dân; quảng bá hình ảnh Hải Phòng đổi mới, hội tụ và phát triển.

Điểm nhấn của Lễ hội là Chương trình nghệ thuật khai mạc “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” diễn ra tối 8/5/2026 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Khu đô thị Bắc Sông Cấm, với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên. Chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng tới 24 báo và phát thanh, truyền hình trong cả nước, góp phần lan toả không khí phấn khởi, tự hào về Thành phố Cảng Anh hùng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026).

Bên cạnh đó, Hải Phòng đã tổ chức 22 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch tiêu biểu và 60 hoạt động hưởng ứng diễn ra sôi nổi tại khu vực dải trung tâm thành phố, khu vui chơi, giải trí, trụ sở cơ quan, đơn vị, xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Các hoạt động tổ chức đồng bộ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hoá.

Trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, Thành phố đã tổ chức Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 14 dự án, công trình trọng điểm. Chương trình được tổ chức vào sáng ngày 14/5/2026 theo hình thức kết nối trực tiếp tại 13 điểm cầu trên địa bàn Thành phố tạo không khí thống nhất, trang trọng và lan toả mạnh mẽ tinh thần phát triển của TP. Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Không chỉ tạo dấu ấn về văn hóa - xã hội, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của thành phố. Trong tháng 5/2026, Hải Phòng đón khoảng 1,85 triệu lượt khách du lịch.

Việc xây dựng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia là định hướng chiến lược của Hải Phòng trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững. Thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm, tăng cường liên kết với các địa phương và tổ chức quốc tế, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh lễ hội đến đông đảo công chúng. Mục tiêu không chỉ là tạo nên một sự kiện văn hóa quy mô lớn mà còn xây dựng một sản phẩm văn hóa có giá trị lâu dài, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Hải Phòng trên bản đồ văn hóa Việt Nam.

Thế Định