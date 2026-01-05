Chiều 5/1, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin về kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 34 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương năm 2025.

Theo cơ quan thống kê, trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng trưởng khá, đạt 8,02%, tăng trưởng GRDP của các địa phương nhìn chung vận động theo xu hướng chung của nền kinh tế, tiếp tục phục hồi và mở rộng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương chưa đồng đều.

Top 5 địa phương có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê

Kết quả ước tính cho thấy, tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động từ 5,84% đến 11,89%. Phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7% (chỉ có 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng dưới 7%), dù còn khó khăn nhưng không có địa phương nào rơi vào tình trạng tăng trưởng trì trệ.

Nhóm địa phương đạt tăng trưởng trên 10% (với 6/34 tỉnh, thành phố), tiêu biểu là Quảng Ninh và Hải Phòng tăng cao nhất với mức tăng lần lượt là 11,89% và 11,81%, phản ánh khả năng tận dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI và sự bứt phá mạnh mẽ của các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Nhóm tỉnh, thành phố có tăng trưởng ổn định từ 7-10% chiếm đa số (với 23/34 tỉnh, thành phố).

Tốc độ tăng GRDP năm 2025 và tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng cả nước của các địa phương. Nguồn: Cục Thống kê

Trong bức tranh kinh tế năm 2025, điểm nhấn nổi bật là nhóm địa phương có bứt phá mạnh mẽ về tốc độ tăng GRDP. Dẫn đầu cả nước là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27% đến 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

Tăng trưởng đột phá tại các địa phương này gắn liền với vận hành các tổ hợp công nghiệp và dự án FDI quy mô lớn, tiêu biểu như: Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và tổ hợp công nghiệp ô tô Thành Công Việt Hưng, các dự án FDI trong khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà tại Quảng Ninh.

Hay Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, các dự án FDI của tập đoàn LG tại Hải Phòng. Các cụm công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ, các khu, cụm công nghiệp Khánh Phú, Gián Khẩu tại Ninh Bình...

Nguồn: Cục Thống kê

Bên cạnh nhóm địa phương tăng trưởng đột phá, Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước. Đây là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; năm 2025, nhóm này đóng góp đến 55,4% vào tăng trưởng cả nước.

Hà Nội và TPHCM lần lượt đạt mức tăng trưởng GRDP là 8,16% và 7,53%, đóng góp tương ứng 12,94% và 23,11% vào tăng trưởng chung cả nước.

Bên cạnh những địa phương đạt mức tăng trưởng cao, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp hơn mức bình quân chung, gồm Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tuyên Quang với mức tăng dao động từ 5,84-6,4%.

Theo Cục Thống kê, trong ngắn hạn, tăng trưởng kinh tế các địa phương được dự báo tiếp tục chịu tác động đan xen của các yếu tố thuận lợi và bất lợi. Việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới là yêu cầu cấp thiết.

Cơ quan này cho rằng cần tập trung nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng nội địa và khai thác hiệu quả hơn các dư địa tăng trưởng sẵn có.