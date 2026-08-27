Nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, hai xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung đang đối mặt với nhiều khó khăn về nhà ở, nhiều gia đình vẫn phải sống trong những căn nhà tạm bợ hoặc thiếu an toàn.

Thông qua dự án, các tình nguyện viên là nhân viên Eaton từ Hà Nội và TP.HCM đã sát cánh cùng Habitat Vietnam, các tình nguyện viên quốc tế và người dân địa phương để hoàn thiện và bàn giao 9 căn nhà chống chịu thiên tai; hỗ trợ 16 hộ gia đình có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Mai Hương, Giám đốc Quốc gia, đại diên Eaton Việt Nam

Bà Trần Mai Hương, Giám đốc Quốc gia, Ngành hàng Điện, Eaton Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua hợp tác với Habitat for Humanity Vietnam, chúng tôi hy vọng không chỉ mang đến những mái ấm an toàn hơn cho các gia đình, mà còn tạo ra những cơ hội ý nghĩa để nhân viên của công ty nâng cao nhận thức về nhà ở như nền tảng cho sự bền bỉ và sức khỏe. Sáng kiến này là một cột mốc quan trọng giúp thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa Eaton và cộng đồng nơi chúng tôi đang sống và làm việc."

Nhân viên của Eaton Việt Nam và các tình nguyện viên trong Chiến dịch Việt Nam Special Build 2026

Chiến dịch Special Build tiếp nối mối quan hệ hợp tác toàn cầu lâu dài giữa Eaton và Habitat for Humanity, đồng thời đánh dấu dự án tình nguyện xây dựng nhà ở đầu tiên do Habitat hỗ trợ có sự tham gia của nhân viên Eaton tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc Quốc gia của Habitat for Humanity Vietnam cho biết: "Cùng nhau, chúng ta đang tạo ra những ngôi nhà an toàn hơn, tăng cường khả năng chống chịu và mở ra những cơ hội mới cho các gia đình đang phải đối mặt với thách thức khí hậu tại miền Trung Việt Nam."

Với các văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM, Công ty quản lý năng lượng thông minh Eaton không chỉ hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng tại những nơi công ty hoạt động.

Nhân viên của Eaton Việt Nam và các tình nguyện viên đang xây

Thông qua những sáng kiến như Vietnam Special Build 2026, Eaton tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, đồng thời khích lệ nhân viên tham gia tình nguyện và gắn bó với cộng đồng.

(Nguồn: Eaton)