Trường ĐH Hữu nghị Lào - Việt Nam xây dựng trên diện tích 50ha, quy mô khoảng 4.000 học sinh, sinh viên; định hướng là cơ sở giáo dục đại học công lập chất lượng cao của Lào.

Định hướng cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao

Lễ ký kết Hiệp định về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào diễn ra ngày 8/10, cùng lễ khởi động dự án xây dựng trường, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức. Ảnh: Nhật Bắc/chinhphu.vn

Trường được định hướng xây dựng trên diện tích 50ha tại bản Danxang, huyện Xaythany, thủ đô Viêng Chăn, tiếp giáp công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở giáo dục đại học công lập chất lượng cao của Lào, hiện đại, xanh, thông minh, ứng dụng các tiêu chuẩn tiên tiến về tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi số.

Quy mô đào tạo của trường giai đoạn đầu khoảng 4.000 người (trong đó có 500 học sinh cấp trung học phổ thông và 3.500 sinh viên).

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek cho biết: Trường ưu tiên đào tạo ngành Lào có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh; đồng thời, cũng trở thành đầu mối hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Phía Lào khẳng định tinh thần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

Biểu tượng mới của tình hữu nghị, đoàn kết

Tại Lễ khởi động, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập trường trong cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” của quan hệ Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng tin tưởng với dự án này, một trường đại học hiện đại sẽ sớm hình thành, "nơi sẽ vang lên tiếng Lào, tiếng Việt của những thế hệ học sinh, sinh viên cùng chung khát vọng dựng xây quê hương, vun đắp và trao truyền tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc cho muôn đời sau".

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek trao văn kiện Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: MOET

Việc triển khai dự án không chỉ hướng tới xây dựng cơ sở vật chất hiện đại mà còn chú trọng phát triển chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, năng lực quản trị đại học và hệ thống bảo đảm chất lượng, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài.

Sự ra đời của Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam được kỳ vọng mở ra phương thức hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước.

Nếu như trước đây, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu được thực hiện thông qua việc tiếp nhận lưu học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam, thì việc xây dựng một cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao ngay tại Lào sẽ góp phần mở rộng cơ hội học tập, tăng cường năng lực đào tạo tại chỗ và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học hai nước hợp tác sâu rộng, thường xuyên hơn.

Đây cũng là bước phát triển từ hợp tác hỗ trợ đào tạo sang hợp tác xây dựng năng lực giáo dục đại học lâu dài, hướng tới phát huy nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Lào.

Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam là minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam và Lào trong việc tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược.