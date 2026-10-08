Chiều 8/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền Thủ đô Vientiane Phokham Sayasone; lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao Lào và Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân Lào.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Lào trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn tới, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp với lợi ích của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ vô danh Lào. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngay sau khi đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh ở thủ đô Vientiane.

Đoàn bày tỏ lòng thành kính và sự ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do cho hai dân tộc, cũng như vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Tiếp đó, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ đón. Ảnh: Chính phủ

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào Phủ Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi Lào.

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vào vị trí danh dự, quốc thiều Việt Nam và Lào được cử lên. Sau đó, hai Thủ tướng cùng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Hai Thủ tướng giới thiệu thành phần hai đoàn tham dự lễ đón. Sau đó, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Chính phủ

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào.

Trả lời báo chí Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cho biết, trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng. Cụ thể, sau khi hội đàm song phương chính thức, dự kiến hai bên sẽ tiến hành ký kết hơn 10 văn kiện bao quát tất cả các lĩnh vực, từ cấp trung ương đến địa phương.

Các văn kiện là cơ sở quan trọng cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch thực tế giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước, đồng thời là sự chuẩn bị nội dung quan trọng cho Hội nghị Ủy ban hợp tác song phương liên Chính phủ lần thứ 49 sẽ diễn ra vào đầu năm 2027.

Ngoài ra, trong thời gian chuyến thăm, sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư Lào - Việt Nam với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho các đơn vị Nhà nước, tư nhân. Đây là diễn đàn kết nối nhu cầu, năng lực của doanh nghiệp hai nước, đã trở thành hợp tác thực tế.