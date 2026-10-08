Các lãnh đạo Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và những kết quả đạt được trong hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong đó có các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo và hợp tác giữa các địa phương...

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành và thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong quan hệ hợp tác, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo chuyển biến thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Đây là mối quan hệ anh em đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Hai lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ; tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân...

Chuyển từ “hợp tác tốt” sang “hợp tác hiệu quả"

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng ông Sonexay Siphandone được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng cho biết, tại hội đàm với Thủ tướng Lào đã thống nhất triển khai các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất, từ “hợp tác tốt” sang “hợp tác hiệu quả”, từ “cam kết” sang “kết quả cụ thể”.

Hai bên đã tổ chức bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, khởi động dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định, Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Quốc hội Lào trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc triển khai các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, tiền tệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: Chính phủ

Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lào tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị Quốc hội Lào quan tâm, ủng hộ việc nghiên cứu, ban hành và áp dụng các chính sách, quy định phù hợp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động hiệu quả nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm.

Đánh giá cao vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong vun đắp, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Thủ tướng đề nghị hai Quốc hội tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.