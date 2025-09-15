XEM VIDEO: Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 15/9, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác tiến hành khảo sát thực địa và làm việc với địa phương để triển khai chủ trương xây dựng trường liên cấp tiểu học và trung học tại xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn (thứ 4 từ phải sang) thực địa tại khu vực xây trường liên cấp ở xã Buôn Đôn. Ảnh: Hải Dương

Theo chủ trương, trường liên cấp tiểu học và trung học tại xã biên giới Buôn Đôn sẽ được xây dựng tại thôn Thống Nhất, xã Buôn Đông. Tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng.

Dự kiến trường liên cấp này sẽ có quy mô 1.250 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Cụ thể, số học sinh tiểu học là 700 em và THCS là 550 em.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương vì đã dành sự quan tâm đặc biệt cho một địa phương còn nhiều khó khăn.

Ông Văn nhấn mạnh, dự án này không chỉ là một ngôi trường, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quân – dân. Đồng thời, ông Văn cam kết tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và chất lượng.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Dương

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định việc xây dựng ngôi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội nhằm chung tay phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giáo dục tại các vùng khó khăn.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và thiết kế chi tiết để dự án có thể khởi công đúng kế hoạch.

Buôn Đôn là một xã nghèo với hơn 43% hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo. Hiện tại, xã có hai trường tiểu học và trung học cơ sở với 1.155 học sinh, trong đó hơn 87% là học sinh dân tộc thiểu số. Với sự hỗ trợ của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, dự án xây dựng Trường PTNT liên cấp Buôn Đôn được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 5,8ha tại thôn Thống Nhất, xã Buôn Đôn, bao gồm các hạng mục như khu học tập, khu nội trú, bếp ăn, nhà ở công vụ cho giáo viên và các khu chức năng khác. Dự kiến, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.250 học sinh. Công trình dự kiến khởi công vào tháng 10/2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.