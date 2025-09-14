Gần một tháng kể từ khi Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai mô hình “Đưa pháp luật đến vùng biên giới”, người dân tại các xã Ia Rvê, Ia Lốp và Ea Bung (huyện Ea Súp cũ) đã được tiếp cận nhiều kiến thức pháp luật quan trọng. Hoạt động này góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ an ninh biên giới.

Lễ ra mắt mô hình "Đưa pháp luật đến vùng biên giới". Ảnh: TT

Anh Nguyễn Duy Khang, Trưởng thôn Trung (xã Ia Lốp) đánh giá, đây là chương trình thiết thực và cần thiết, đặc biệt với vùng sâu, vùng xa, nơi bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. “Chương trình giúp bà con hiểu rõ hơn về pháp luật trong các lĩnh vực đời sống,” anh Khang chia sẻ.

Ngay sau lễ ra mắt, cán bộ và lãnh đạo thôn Trung đã tổ chức họp, thông báo nội dung chương trình đến người dân, đồng thời sử dụng trang Zalo của thôn để phổ biến thông tin pháp luật. Nhờ đó, nhận thức của bà con về các quy định và quyền lợi pháp luật ngày càng được nâng cao.

Anh Khang nhấn mạnh: “Đây là phương thức hiệu quả giúp bà con tuân thủ tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.”

Trưởng thôn Nguyễn Duy Khang (trái) luôn là người truyền đạt kiến thức pháp luật tới từng người dân. Ảnh: Hải Dương

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp đánh giá chương trình đưa pháp luật về vùng biên giới là hoạt động rất cần thiết giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới nâng cao nhận thức về pháp luật để bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

Ông Hiếu cho biết, sau gần một tháng ra mắt, địa phương đánh giá rất cao chương trình này vì được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Hầu hết người dân sau khi được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật đều hiểu được những việc cần làm để không vi phạm pháp luật.

"Việc đưa pháp luật đến vùng biên giới không những giúp lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội, duy trì và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc", ông Hiếu cho biết.

Đường vào thôn Trung, xã biên giới Ia Lốp. Ảnh: Hải Dương

Thượng tá Nguyễn Mỹ Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết, mục tiêu của mô hình nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực biên giới.

Xã Ia Lốp, Ia Rvê và xã Ea Bung (huyện Ea Súp cũ) đều là những địa phương có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia. Dân cư chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế bà con hầu hết dựa vào cây nông nghiệp ngắn ngày như lúa, mía và cây mì cùng nhiều loại cây trồng khác.

Xã Ia Lốp, Ia Rvê và xã Ea Bung cũng là những nơi có khí hậu rất khắc nghiệt, cách xa trung tâm tỉnh Đắk từ 100km đến gần 200km, giao thông đi lại trắc trở nên đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên việc vận hành chính quyền hai cấp đang là động lực và bước đệm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại vùng biên giới này.