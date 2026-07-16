Nhu cầu xây nhà trọn gói tại Đà Nẵng gia tăng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu xây nhà trọn gói đang tăng mạnh tại các phường Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Khánh, Hòa... Sự phát triển của khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế cùng thị trường du lịch, bất động sản sôi động đã thúc đẩy nhu cầu xây dựng nhà phố, biệt thự và nhà ở kết hợp kinh doanh.

Theo các chuyên gia, khí hậu miền Trung với nắng nóng, mưa bão và độ ẩm cao đòi hỏi công trình phải chú trọng kết cấu, chống nóng và chống thấm. Việc lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công giàu kinh nghiệm giúp hạn chế sai sót, giảm phát sinh chi phí và đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, dịch vụ xây nhà trọn gói giúp gia chủ tiết kiệm thời gian, giảm áp lực quản lý và có thêm thời gian cho công việc, gia đình.

Đơn giá xây nhà trọn gói tại Đà Nẵng hiện nay

Theo khảo sát thị trường năm 2026, đơn giá xây nhà trọn gói tại Đà Nẵng phụ thuộc vào quy mô công trình, vị trí xây dựng, điều kiện thi công và chủng loại vật tư hoàn thiện.

Hiện nay, mức giá phổ biến đối với gói tiêu chuẩn dao động từ 7 - 7,5 triệu đồng/m², gói khá từ 7,5 - 8,5 triệu đồng/m², gói cao cấp từ 8,5 - 10 triệu đồng/m² và các công trình biệt thự cao cấp có thể đạt từ 10 - 15 triệu đồng/m² (giá tăng do hiện tại giá vật liệu thị trường chưa giảm).

Tại Đà Nẵng, đơn giá xây dựng phần thô hiện dao động từ 4,5-6,5 triệu đồng/m², trong khi chi phí thiết kế kiến trúc khoảng 280.000-550.000 đồng/m², tùy phong cách và yêu cầu của gia chủ. Các chuyên gia khuyến nghị nên tham khảo nhiều đơn vị, đánh giá năng lực và công trình thực tế của nhà thầu, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên giá rẻ.

Theo các đơn vị xây dựng, quy trình xây nhà trọn gói tại Đà Nẵng thường gồm 5 giai đoạn:

- Khảo sát hiện trạng và tư vấn phương án thiết kế; Lập hồ sơ thiết kế và xin phép xây dựng.

- Thi công phần thô.

- Hoàn thiện các hạng mục như sơn, ốp lát.

- Lắp đặt thiết bị.

- Nghiệm thu, bàn giao công trình.

Bí quyết lựa chọn nhà thầu xây nhà trọn gói

Để sở hữu ngôi nhà chất lượng, gia chủ nên lựa chọn đơn vị xây dựng có pháp lý rõ ràng, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm và nhiều công trình thực tế để tham khảo. Hợp đồng cần minh bạch về tiến độ, vật tư, thanh toán và bảo hành. Theo các chuyên gia, việc lựa chọn nhà thầu chỉ dựa trên giá rẻ có thể dẫn đến phát sinh chi phí, chậm tiến độ và ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Trúc Đỏ là một trong những đơn vị xây nhà trọn gói tại Đà Nẵng được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ giải pháp thiết kế và thi công đồng bộ, hướng đến các công trình bền vững và tối ưu chi phí.

Kiến Trúc Đỏ do KTS. Huỳnh Văn Lý sáng lập là đơn vị thiết kế và thi công được nhiều khách hàng tại Đà Nẵng lựa chọn. Với 26 năm kinh nghiệm, doanh nghiệp tập trung phát triển các công trình hiện đại, tối ưu công năng và phù hợp với điều kiện khí hậu miền Trung.

KTS Huỳnh Văn Lý có kinh nghiệm và am hiểu xây dựng nhà ở tại Đà Nẵng. Hiện Kiến Trúc Đỏ cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công nhà phố, biệt thự và các công trình dân dụng tại Đà Nẵng cùng các địa phương lân cận.

Câu hỏi thường gặp

Xây nhà trọn gói tại Đà Nẵng bao nhiêu tiền? Chi phí phổ biến từ 7-12 triệu đồng/m², tùy quy mô và vật tư hoàn thiện.

Thời gian thi công bao lâu? Nhà phố 2–3 tầng thường hoàn thành trong 4-6 tháng, trong đó giai đoạn hoàn thiện nên thực hiện cẩn thận để đảm bảo chất lượng công trình.

Có nên xây nhà trọn gói? Đây là giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, kiểm soát chi phí và giảm áp lực quản lý cho gia chủ.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Trúc Đỏ

Người sáng lập: KTS Huỳnh Văn Lý

Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, xây nhà trọn gói tại Đà Nẵng.

Website: https://kientrucdo.com

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(Nguồn: Kiến Trúc Đỏ)