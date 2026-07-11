Đây là hình thức chủ đầu tư giao toàn bộ quá trình xây dựng cho một đơn vị chuyên nghiệp, từ khảo sát, thiết kế, xin phép xây dựng đến thi công và bàn giao công trình, giúp gia chủ an tâm và hạn chế phát sinh trong quá trình xây dựng.

Trong số các đơn vị hiện nay, Công ty Kiến trúc Z.E.N.A do KTS Phan Đình Kha - kiến trúc sư từng đạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia - sáng lập, được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ kinh nghiệm thiết kế và thi công chuyên nghiệp, mang đến những công trình chất lượng, thẩm mỹ và bền vững.

Nhu cầu xây nhà trọn gói tại TP.HCM ngày càng tăng

TP.HCM có tốc độ đô thị hóa nhanh, kéo theo nhu cầu xây dựng nhà phố, biệt thự và nhà ở riêng lẻ ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhiều gia chủ không có thời gian và kinh nghiệm quản lý thi công, đặc biệt khi các công trình trong hẻm nhỏ đòi hỏi việc tổ chức thi công và vận chuyển vật tư phải được thực hiện bài bản. Vì vậy, dịch vụ xây nhà trọn gói ngày càng được ưa chuộng nhờ giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế phát sinh và đảm bảo tiến độ công trình.

Thực tế cho thấy, xây nhà trọn gói mang đến nhiều lợi ích cho gia chủ. Hình thức này giúp tiết kiệm thời gian, công sức khi chủ đầu tư không phải tự tìm vật tư, nhân công hay trực tiếp quản lý công trình. Đồng thời, chi phí được kiểm soát tối ưu nhờ dự toán rõ ràng ngay từ đầu, hạn chế phát sinh và tối ưu ngân sách. Bên cạnh đó, quy trình thiết kế và thi công đồng bộ cũng góp phần đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng sử dụng và chất lượng bền vững của công trình.

Đơn giá xây nhà trọn gói tại TP.HCM hiện nay

Theo khảo sát thị trường, đơn giá xây dựng nhà trọn gói tại TP.HCM phụ thuộc vào quy mô công trình, vị trí xây dựng, điều kiện thi công và chủng loại vật tư hoàn thiện.

Hiện nay, giá thi công phần thô dao động từ 3,75 - 5,5 triệu đồng/m². Trong khi đó, đơn giá xây nhà trọn gói hoàn thiện phổ biến từ 7,5 - 9,5 triệu đồng/m².

Đối với dịch vụ thiết kế kiến trúc, mức chi phí dao động khoảng 180.000 - 450.000 đồng/m², tùy thuộc vào phong cách thiết kế hiện đại, tân cổ điển hay các công trình cao cấp.

Các chuyên gia lưu ý, gia chủ nên tham khảo báo giá chi tiết từ nhiều đơn vị trước khi quyết định, đồng thời lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm thực tế thay vì chỉ dựa trên yếu tố giá rẻ.

Quy trình xây nhà trọn gói gồm những bước nào?

Thông thường, quy trình xây nhà trọn gói tại TP.HCM được triển khai theo 5 giai đoạn chính.

Đầu tiên là tiếp nhận thông tin và khảo sát hiện trạng khu đất. Tiếp đó, đơn vị thi công thực hiện thiết kế kiến trúc, lập hồ sơ và hỗ trợ thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Giai đoạn thi công phần thô bao gồm các hạng mục móng, cột, dầm, sàn, tường và hệ thống điện nước âm tường. Sau khi hoàn thiện phần kết cấu, công trình sẽ được triển khai các hạng mục hoàn thiện như sơn, ốp lát, lắp đặt cửa và thiết bị nội thất.

Cuối cùng là công tác nghiệm thu, vệ sinh công trình, bàn giao và thực hiện chế độ bảo hành theo cam kết.

Bí quyết lựa chọn nhà thầu xây nhà trọn gói

Theo các kiến trúc sư, khi lựa chọn đơn vị xây nhà trọn gói, gia chủ nên ưu tiên những doanh nghiệp có hồ sơ pháp lý rõ ràng, đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư giàu kinh nghiệm với các công trình thực tế.

Hợp đồng thi công cần thể hiện minh bạch về tiến độ, phương thức thanh toán, chủng loại vật tư, chính sách bảo hành và trách nhiệm của các bên.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà thầu chỉ vì mức giá thấp có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng công trình và chi phí phát sinh trong quá trình thi công.

Trong số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng tại TP.HCM, Công ty Kiến trúc Z.E.N.A là một trong những đơn vị được nhiều khách hàng lựa chọn.

Do KTS. Phan Đình Kha sáng lập, doanh nghiệp hoạt động theo định hướng thiết kế và xây dựng các công trình chất lượng, chú trọng yếu tố thẩm mỹ, công năng và giá trị bền vững.

Đơn vị này đã thực hiện nhiều dự án như Bảo Villa, Sun House, 12 Villa tại quận 12 (cũ), Chu Villa tại quận 11 (cũ), chuỗi Villa Vũng Tàu 1, 2, 3, Nhuần Villa tại Buôn Ma Thuột, Trường mầm non Hưng Phú, Resort Long Bình tại TP. Thủ Đức và Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Việt Mỹ tại TP. Buôn Ma Thuột.

Công ty Kiến trúc Z.E.N.A

Địa chỉ: 145 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

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(Nguồn: Z.E.N.A)