Nhà ở riêng lẻ được cấp phép trong 7 ngày làm việc

Có hiệu lực từ 1/7, Nghị định số 217/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng đã quy định rõ trình tự, thủ tục cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép xây dựng nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chỉ trong trường hợp xảy ra sự cố khách quan, đột xuất khiến việc nộp hồ sơ điện tử không thể thực hiện được, cơ quan có thẩm quyền mới tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính hợp lệ. Nếu hồ sơ đáp ứng quy định sẽ thông báo tiếp nhận; trường hợp chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, cơ quan chức năng phải hướng dẫn người dân hoàn thiện.

Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian giải quyết được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, việc cấp mới, điều chỉnh, cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời hoặc cấp phép có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ được thực hiện trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với các loại công trình khác, thời gian cấp giấy phép xây dựng mới, di dời hoặc cấp phép có thời hạn là 10 ngày làm việc; trường hợp điều chỉnh, sửa chữa hoặc cải tạo là 9 ngày làm việc.

Riêng việc gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng được giải quyết trong 5 ngày làm việc.

Quy trình cấp giấy phép xây dựng

Nghị định cũng quy định rõ quy trình xử lý hồ sơ nhằm hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Trong vòng 3 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ (5 ngày với các công trình khác), cơ quan cấp phép phải tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu cần. Trường hợp hồ sơ có thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất, cơ quan cấp phép lấy ý kiến các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định, cơ quan cấp phép thông báo một lần bằng thư điện tử hoặc tin nhắn để người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 1/7. Đồ họa: Hồng Khanh

Sau khi nhận được thông báo, người đề nghị cấp phép có 2 ngày làm việc để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Nếu hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng quy định, trong thời hạn 1 ngày làm việc, cơ quan cấp phép phải thông báo rõ lý do không cấp giấy phép. Khi đó, người dân phải thực hiện lại thủ tục từ đầu.

Đối với các cơ quan được lấy ý kiến, thời hạn trả lời là 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Nếu quá thời hạn này mà không có ý kiến thì được xem là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.

Theo quy định mới, người dân có thể nhận giấy phép xây dựng theo hình thức trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Khi thực hiện thủ tục cấp mới, điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định.

Cơ quan cấp phép sẽ sử dụng chữ ký điện tử hoặc dấu theo mẫu quy định để xác nhận trên bản vẽ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng.

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gồm những gì?

Theo Điều 60 Nghị định 217/2026, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu; một trong các giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; trường hợp thuộc diện phải có ý kiến của cơ quan quản lý di sản văn hóa thì bổ sung văn bản theo quy định; ồh sơ thiết kế xây dựng.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân phải có bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo; kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nếu có yêu cầu).

Ngoài ra còn có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu.

Cụ thể gồm: bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.