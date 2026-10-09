New Zealand - Thấy chiếc ô tô không người lái bốc cháy dữ dội tại trạm xăng BP ở Bombay (New Zealand), một người đàn ông đã tiếp cận, nhả phanh tay và đẩy xe ra xa trụ bơm, giúp ngăn nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn.

Cảnh sát New Zealand đang tìm kiếm danh tính một người đàn ông có hành động dũng cảm trong vụ cháy ô tô tại trạm xăng BP ở Bombay vào trưa 8/10.

Theo trung sĩ Mark Fleming thuộc Đội tuần tra đường cao tốc Counties Manukau, hình ảnh camera ghi lại cho thấy chiếc ô tô không có người bên trong, khói và lửa bao trùm, khi một người đàn ông tiến đến.

Người này bình tĩnh tiếp cận chiếc xe, nhả phanh tay rồi đẩy xe ra xa trụ bơm xăng, trong khi những người xung quanh hỗ trợ dập lửa.

Khi lực lượng cảnh sát có mặt ngay sau giữa trưa, chiếc ô tô đã được di chuyển khỏi vị trí gần trụ bơm. Theo ông Fleming, hành động nhanh chóng của người đàn ông đã giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra tình huống nghiêm trọng hơn.

Điều đáng chú ý là sau khi hỗ trợ xử lý sự cố, người đàn ông đã rời đi mà không để lại thông tin cá nhân.

“Giống như những người hùng thực sự, người đàn ông đó đã rời khỏi hiện trường mà không được ai nhận ra”, trung sĩ Fleming cho biết, đồng thời bày tỏ mong muốn cảnh sát có thể liên hệ để cảm ơn người này. Ông đánh giá không phải ai cũng có thể hành động ngay lập tức trong tình huống nguy hiểm và cho rằng sự bình tĩnh, nhanh trí của người đàn ông xứng đáng được ghi nhận.

Cảnh sát đề nghị những người có thông tin giúp xác định danh tính người đàn ông liên hệ qua số 105, cung cấp mã hồ sơ 261008/1007.

Trước đó, theo thông tin từ chủ xe đăng trên tờ The Times, đám cháy bắt đầu ngay sau giữa trưa 8/10, khi chiếc ô tô đi vào trạm xăng. Chủ xe cho biết đèn cảnh báo lỗi động cơ chuyển từ màu vàng sang màu đỏ trong lúc cô lái xe vào trạm.

Lực lượng cứu hỏa Pukekohe nhanh chóng khống chế đám cháy. Ngoài chiếc ô tô bị cháy, chưa có thiệt hại nào khác được báo cáo.

Qua vụ việc, có thể thấy các tài xế khi di chuyển gần trạm xăng, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không tùy tiện dừng xe trước lối ra vào, khu vực bơm nhiên liệu hoặc nơi gây cản trở phương tiện khác. Nếu cần nghe điện thoại, chờ người hoặc nghỉ ngơi, nên lựa chọn vị trí đỗ xe đúng quy định, cách xa khu vực hoạt động của trạm xăng. Đặc biệt, cần hình thành thói quen quan sát kỹ trước khi dừng xe, ưu tiên an toàn phòng cháy chữa cháy và tuân thủ quy định giao thông để tránh bị xử phạt cũng như bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

Theo Franklintimes

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