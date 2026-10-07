ẤN ĐỘ - Chiếc SUV điện Mahindra XEV 9e bị mắc kẹt sâu trong cát tại bãi biển Karwar, bang Karnataka, Ấn Độ. Một chiếc Jeep 4x4 được huy động để giải cứu nhưng dây kéo bị đứt, cuối cùng phải dùng đến cần cẩu.

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Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc Mahindra XEV 9e mắc kẹt trên bãi cát và không thể tự di chuyển. Một chiếc Jeep 4x4 của Mahindra sau đó được điều tới để kéo chiếc SUV điện ra ngoài.

Tuy nhiên, ngay cả chiếc Jeep cũng gặp khó khăn trước địa hình cát mềm. Trong quá trình kéo, dây cứu hộ bị đứt nhưng chiếc XEV 9e vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí mắc kẹt.

Ở một đoạn video khác, một chiếc cần cẩu được đưa tới hiện trường. Sau đó, chiếc XEV 9e mới được kéo thành công ra khỏi khu vực cát lún.

Sự cố cho thấy việc mang thiết kế của một chiếc SUV không đồng nghĩa với khả năng vận hành trên các địa hình khó. XEV 9e được phát triển chủ yếu cho việc di chuyển trên đường nhựa và không phải mẫu xe địa hình chuyên dụng.

XEV 9e có hai tùy chọn pin 59 kWh và 79 kWh, sử dụng động cơ điện đặt phía sau. Bản cao cấp nhất có công suất 286 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm. Với pin 79 kWh, xe có trọng lượng khoảng 2.201 kg, chiều dài 4.789 mm và rộng 1.907 mm.

Khối lượng lớn của xe chủ yếu đến từ bộ pin. Khi vận hành trên đường bằng, trọng lượng cùng hệ truyền động điện giúp XEV 9e có khả năng tăng tốc và vận hành mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên nền cát mềm, trọng lượng lớn lại có thể khiến xe dễ bị lún sâu hơn.

Một yếu tố khác được đề cập là bộ lốp của XEV 9e. Xe sử dụng lốp Goodyear thiên về khả năng tiết kiệm năng lượng và giảm lực cản lăn, phù hợp với mục tiêu tối ưu phạm vi hoạt động trên đường nhựa nhưng không phải cấu hình lý tưởng cho địa hình cát.

XEV 9e có nhiều chế độ lái như Range, Everyday, Race và Snow. Tuy nhiên, những chế độ này không đồng nghĩa chiếc xe có hệ thống dẫn động và trang bị dành cho địa hình chuyên dụng.

Trong vụ giải cứu, việc sử dụng dây kéo cũng đặt ra vấn đề về an toàn. Đoạn video cho thấy dây bị đứt trong lúc Jeep 4x4 cố gắng kéo chiếc SUV điện ra khỏi cát. Khi thực hiện cứu hộ, thiết bị kéo cần có tải trọng phù hợp với khối lượng và tình trạng của xe.

Đặc biệt, người xung quanh không nên đứng gần dây hoặc đai cứu hộ khi chúng đang chịu lực căng. Nếu dây bị đứt, lực đàn hồi có thể khiến nó văng mạnh và gây nguy hiểm cho những người ở gần.

Theo Cartoq

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