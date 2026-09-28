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Chiều 28/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ xe cẩu va trúng cổng làng khiến một bé trai bị thương nặng.

Khoảng 14h cùng ngày, một xe cẩu (chưa rõ danh tính tài xế) đi qua khu vực cổng làng, đoạn qua địa bàn thôn Hương Phong, xã Hương Khê.

Thời điểm này, một người mẹ điều khiển xe máy chở theo con trai Nguyễn Đức Th. (lớp 3) đi qua cổng làng. Bất ngờ, xe cẩu va trúng cổng khiến cổng làng đổ sập, đè trúng cháu bé.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau đó, tài xế xe cẩu phải điều khiển phương tiện nâng phần cổng làng đổ sập để người dân tiếp cận, đưa cháu bé ra ngoài.

Lãnh đạo UBND xã Hương Khê cho biết, cháu Th. bị đứt lìa một cánh tay và được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Người mẹ không bị thương.

Được biết, xe cẩu nói trên của một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã Hương Khê.

“Xe cẩu này không được phép lưu thông qua cổng làng. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ sự việc", lãnh đạo xã Hương Khê thông tin.