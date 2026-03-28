Cảnh xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Video: N.X

Chiều 28/3, tài xế Vũ Văn Tâm điều khiển xe tải chở nhiều máy móc nông nghiệp chạy trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, theo hướng từ khu vực Phan Thiết ra các tỉnh phía Bắc. Khi đến gần nút giao Du Long (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa), tài xế phát hiện phía sau ô tô tải bốc khói, liền tấp vào lề, tung cửa thoát ra ngoài và ra hiệu cảnh báo cho các phương tiện đang di chuyển trên cao tốc.

Trong vài phút, lửa đã bao trùm chiếc xe. Phát hiện ô tô tải bốc cháy, nhiều phương tiện di chuyển dừng lại từ xa để đảm bảo an toàn, khiến dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 1km.

Hiện trường xe tải bốc cháy. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều một xe chữa cháy, một xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy. Cảnh sát phun nước tứ phía, khống chế được ngọn lửa. Hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Tuy nhiên, ô tô tải cháy hư hỏng nặng, phần thùng phía sau gần như cháy trơ khung, nhiều máy móc nông nghiệp bị thiêu rụi.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.