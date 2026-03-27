Chiều 27/3, UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã có báo cáo nhanh về vụ cháy vừa xảy ra tại Khu phố đêm Măng Đen trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 10h40 trưa cùng ngày, đám cháy bùng phát từ một gian hàng trong khu phố đêm. Ngay khi phát hiện, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng PCCC, công an, quân sự cùng người dân tham gia dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.X

Đám cháy dữ dội xảy ra vào buổi trưa tại khu phố du lịch giữa rừng thông. Ảnh: N.X

Đến khoảng 11h30, đám cháy được khống chế và dập tắt. Vụ cháy khiến 4 gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 gian bị thiệt hại một phần. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do công nhân sửa chữa tại một gian hàng làm phát sinh lửa từ thiết bị cơ khí, bén vào vật liệu dễ cháy và gây hỏa hoạn.

Hàng chục Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện được huy động đến hiện trường để dập lửa. Ảnh: N.X

Khu kinh tế đêm Măng Đen rộng khoảng 2,5 ha, khai trương cuối năm 2024, gồm 24 gian hàng tích hợp ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Sau vụ việc, chính quyền xã Măng Đen đã tạm ngưng hoạt động khu phố đêm để kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC trước khi cho phép hoạt động trở lại.