Xe container bất ngờ bốc cháy trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Chiều 16/11, một vụ cháy xe container xảy ra trên Quốc lộ 51, đoạn gần nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc địa bàn xã Phước Thái, TP Đồng Nai.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, hơn 16h cùng ngày, xe container mang BKS 51M-007.XX từ lối ra cao tốc Bến Lức - Long Thành di chuyển ra Quốc lộ 51.

Khi vừa qua nút giao Phước Thái, xe container bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng điều khiển phương tiện tấp vào lề đường rồi thoát ra ngoài.

Thấy xe container bốc cháy, nhiều người dân gần khu vực đã mang bình chữa cháy xách tay đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, nỗ lực chữa cháy ban đầu bất thành.

“Thấy xe bốc cháy, mọi người vội mang bình chữa cháy ra hỗ trợ nhưng không khống chế được ngọn lửa”, anh Thành, một người dân chứng kiến vụ việc kể lại.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm chiếc xe container. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm, thời điểm Quốc lộ 51 có đông các phương tiện qua lại. Nhiều tài xế phải giảm tốc độ khi đi qua khu vực vụ cháy, giao thông ùn tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.