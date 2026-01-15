XEM CLIP:

Trưa 15/1, một xe container đang lưu thông trên Quốc lộ 51 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe container. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, xe container chạy theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Khi đến đoạn qua phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai), phương tiện gặp sự cố, khói lửa bốc lên từ hông cabin.

Phát hiện cháy, tài xế nhanh chóng cho xe dừng lại, rời khỏi cabin và hô hoán người đi đường hỗ trợ. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ phần đầu xe container. Ảnh: A.X

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông và khống chế đám cháy. Ảnh: A.X

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC&CNCH cùng lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và điều tiết giao thông. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy khiến lưu thông qua khu vực gặp khó khăn, giao thông trên Quốc lộ 51 ùn ứ hơn 2km.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.