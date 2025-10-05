Khoảng 13h30 chiều nay (5/10), xe khách loại 34 giường nằm biển kiểm soát tỉnh Bến Tre lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng di chuyển Tây Ninh về Đồng Tháp.

Khi xe di chuyển đến địa phận xã Thủ Thừa (Tây Ninh), bất ngờ bốc cháy từ phía đuôi. Phát hiện sự cố, tài xế đã kịp thời cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp.

Sự cố khiến nhiều hành khách hoảng loạn, nhanh chóng rời khỏi xe, làm tình hình trở nên hỗn loạn.

Xe khách giường nằm xảy ra cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: AH.

Lực lượng CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đang tuần tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cán bộ CSGT phối hợp với người dân dùng bình chữa cháy mini để khống chế ngọn lửa.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây bị ùn cục bộ.