Anh quốc

ANH - Theo kế hoạch đang được xem xét, người lái xe từ 70 tuổi trở lên có thể phải kiểm tra thị lực định kỳ 3 năm một lần. Những người không đáp ứng tiêu chuẩn có thể bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX).

Tờ The Sun dẫn thông tin từ Daily Mail cho biết, Chính phủ Anh đang chuẩn bị một cuộc cải tổ quy định về an toàn giao thông đường bộ, dự kiến siết chặt GPLX với việc kiểm tra thị lực đối với người lái xe cao tuổi. Kế hoạch này dự kiến được công bố trong vài tuần tới.

Nếu được thông qua, hàng triệu người lái xe từ 70 tuổi trở lên tại Anh sẽ phải chứng minh thị lực đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý sau mỗi 3 năm. Những người không vượt qua bài kiểm tra sẽ được chuyển thông tin đến Cơ quan cấp giấy phép lái xe và đăng ký phương tiện Anh (DVLA) để thu hồi hoặc khoá thông tin trên bằng lái.

Siết kiểm tra thị lực sau các vụ tai nạn nghiêm trọng

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh một số vụ tai nạn nghiêm trọng tại Anh có liên quan đến người lái xe cao tuổi bị suy giảm thị lực. Chính phủ Anh cho rằng cần tăng cường kiểm tra để hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm người điều khiển phương tiện đủ khả năng quan sát và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Theo The Sun, một cuộc điều tra hồi tháng 4 về cái chết của 4 người trong các vụ tai nạn do tài xế có thị lực kém gây ra ở miền Bắc nước Anh đã nhận định việc thực thi các quy định hiện hành là “không hiệu quả và không an toàn”.

Các quan chức đã dành nhiều tháng xem xét độ tuổi bắt đầu kiểm tra, cũng như tần suất người lái xe cần chứng minh mình đáp ứng yêu cầu về thị lực.

Hiện, Anh có khoảng 6 triệu người từ 70 tuổi trở lên sở hữu giấy phép lái xe ô tô, trong đó khoảng 1,6 triệu người đã trên 80 tuổi. Nếu đề xuất được triển khai, nhóm tài xế này sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn về khả năng quan sát khi lái xe.

Các tổ chức trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch. Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Anh (AA), ông Edmund King, cho biết tổ chức này ủng hộ việc kiểm tra mắt định kỳ đối với tất cả người lái xe.

Ông cho rằng việc kiểm tra thị lực bắt buộc với người lái xe lớn tuổi là bước đi đáng hoan nghênh, bởi nguy cơ tai nạn có xu hướng tăng khi người lái bước sang tuổi 70 và tăng đáng kể ở nhóm trên 80 tuổi. Trong đó, thị lực suy giảm có thể là một yếu tố quan trọng.

Cân bằng giữa an toàn và quyền tự chủ của người cao tuổi

Giám đốc RAC Foundation - ông Steve Gooding cũng cảnh báo người lái xe có thị lực kém nhưng không được điều chỉnh phù hợp có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Ông cho rằng, nếu ô tô trên 3 năm tuổi phải trải qua các đợt kiểm tra an toàn định kỳ, việc người lái xe thường xuyên kiểm tra thị lực cũng là điều hợp lý.

Bên cạnh việc kiểm tra thị lực, Chính phủ Anh cũng đang xem xét liệu các bài kiểm tra mắt do Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cung cấp có cần được tăng cường để đánh giá chính xác hơn khả năng đáp ứng tiêu chuẩn lái xe hay không.

Theo đó, hiện người từ 60 tuổi trở lên được kiểm tra mắt miễn phí, nhưng các bài kiểm tra này không được xem là đủ nghiêm ngặt để xác định người lái xe có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thị lực theo quy định hay không.

Một nguồn tin chính phủ cho rằng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người có thể tránh được nếu người điều khiển phương tiện có thị lực tốt hơn. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra được xem là cần thiết và đã được các điều tra viên cùng một số cơ quan chức năng đề xuất từ lâu.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải Anh nhấn mạnh việc lái xe có ý nghĩa quan trọng đối với sự chủ động trong sinh hoạt của người cao tuổi. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng cần cân bằng quyền tự chủ đó với yêu cầu bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.

Hiện những thay đổi vẫn đang ở giai đoạn đề xuất, chưa phải quy định chính thức có hiệu lực. Nếu được thông qua, việc kiểm tra thị lực định kỳ có thể trở thành một yêu cầu quan trọng đối với người lái xe cao tuổi tại Anh.

(Theo The Sun)

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