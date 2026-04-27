XEM VIDEO: Xe chở đoàn rước dâu vượt đèn đỏ, kẹt tại đường ngang khi tàu đến gần

Tối 26/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế vi phạm.

Trước đó, khoảng 10h45 cùng ngày, tại điểm giao cắt đường sắt – đường bộ thuộc thôn Trì Bình (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), đoàn xe rước dâu di chuyển trên Quốc lộ 1A rẽ vào đường nhánh.

Khi một số ô tô con đã qua khỏi khu vực đường ray, tín hiệu cảnh báo tàu đến kích hoạt, gác chắn bắt đầu hạ xuống. Tuy nhiên, một tài xế vẫn điều khiển ô tô chạy theo. Khi xe vừa đến khu vực giao cắt, barie gác chắn đã hạ hoàn toàn, khiến phương tiện bị kẹt lại sát đường ray.

Tài xế xuống xe xử lý, nhiều người trong đoàn chạy tới hỗ trợ. Nhân viên đường sắt sau đó mở thanh chắn phía đối diện để giải tỏa, giúp xe thoát ra. Khoảng một phút sau, tàu hỏa chạy qua.

Ô tô đám cưới kẹt giữa gác chắn khi tàu sắp đến. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, tài xế vi phạm là N.T.T. (36 tuổi, trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi). Người này khai mượn ô tô để chở đoàn đám cưới; thấy các xe phía trước đã qua nên vội chạy theo.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản với hai lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tổng mức phạt 5,9 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, ngày 23/4, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và tỉnh lộ 623C (xã Thọ Phong, Quảng Ngãi), một người đàn ông 40 tuổi (trú xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), điều khiển xe máy tông gãy gác chắn khi tàu sắp đến, ngã sát đường ray và được nhân viên kịp thời đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Qua kiểm tra, người này vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất.