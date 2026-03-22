Bugatti tiếp tục mở rộng “sân chơi” tốc độ khi hợp tác với Factor Bikes để ra mắt mẫu xe đạp hiệu năng cao mang tên Bugatti Factor One, với mức giá khiến nhiều người bất ngờ, cao hơn cả một chiếc ô tô sedan hạng C Toyota Corolla mới.

Theo công bố, chỉ 250 chiếc Factor One được sản xuất trên toàn cầu. Tại Mỹ, giá khởi điểm của mẫu xe đạp này từ 23.599 USD (khoảng 580-600 triệu đồng), trong khi Toyota Corolla có giá đề xuất từ 22.925 USD (khoảng 560-580 triệu đồng).

Xe đạp hiệu năng cao mang tên Bugatti Factor One

Factor One được phát triển với triết lý tương tự các siêu xe Bugatti, sử dụng vật liệu cao cấp nhằm tối ưu hiệu suất. Khung xe hoàn toàn bằng sợi carbon, thiết kế khí động học để giảm lực cản không khí. Xe sở hữu lớp sơn hai tông màu đặc trưng Bugatti Blue, đi kèm logo cỡ lớn trên khung.

Không chỉ khung, hầu hết các chi tiết trên xe đều sử dụng sợi carbon như cọc yên, đùi đĩa, đĩa phanh hay vòng xích. Bộ bánh siêu nhẹ cũng làm từ carbon, chỉ nặng khoảng 1,3 kg mỗi cặp. Ngoài ra, Bugatti còn hợp tác với Continental để phát triển bộ lốp riêng cho mẫu xe này.

Theo ông Rob Gitelis, đây không đơn thuần là một chiếc xe đạp mà là “tuyên ngôn công nghệ”, với tham vọng đẩy giới hạn kỹ thuật tương tự cách Bugatti đã làm trong ngành ô tô suốt hơn một thế kỷ.

Giới chuyên môn nhận định, với số lượng giới hạn cùng giá bán cao, Bugatti Factor One không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là món đồ sưu tầm dành cho giới nhà giàu, những người sẵn sàng chi tiền cho sự độc bản và đẳng cấp.

Theo Carscoops

