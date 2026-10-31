Mẫu xe điện Mercedes-Benz CLA 200 electric vừa ra mắt trở thành mẫu xe sang Đức rẻ nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá 1,59 tỷ đồng lại không hề rẻ nếu đặt cạnh những mẫu SUV/Crossover hay sedan điện khác của Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam.

Ra mắt tại triển lãm "The Icons, Electrified" ở TP.HCM, mẫu xe thuần điện hạng sang cỡ nhỏ Mercedes-Benz CLA 200 electric được công bố giá bán lẻ ở mức 1,59 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 110 triệu đồng so với mốc 1,7 tỷ đồng từng được hãng dự kiến cách đây 2 tháng.

Mercedes-Benz CLA 200 electric vừa ra mắt Việt Nam.

Với giá bán này, CLA 200 electric là mẫu xe rẻ nhất không chỉ của Mercedes-Benz Việt Nam mà còn là mẫu xe rẻ nhất trong thị trường xe sang châu Âu tại Việt Nam, với các thương hiệu như BMW, Audi, Porsche, MINI và Volvo.

Với kiểu dáng coupe trẻ trung, ngoại hình năng động và bên trong nhiều công nghệ hiện đại và tiện ích giải trí cao cấp, mẫu xe này nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, cá tính, thành đạt thuộc thế hệ 9x hoặc Gen Z.

Mẫu xe điện có ngoại hình lớn hơn BMW 320i.

Thách thức đến từ bộ pin dung lượng nhỏ 58 kW và điện áp cao 800V

Điểm nhấn khác biệt nhất so với các đối thủ ở ngoại thất là 142 họa tiết ngôi sao ba cánh phát sáng ở khu vực mui xe và hệ thống đèn LED tạo hiệu ứng chào mừng đặc trưng của Mercedes-Benz khi chủ sở hữu mở hoặc khóa cửa.

Đầu xe nổi bật 142 hoạ tiết ngôi sao phát sâng khi đóng/mở khóa xe.

Mặc dù có giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz, CLA 200 electric vẫn được trang bị gói ngoại thất AMG Line tiêu chuẩn, vốn thường xuất hiện trên các phiên bản thể thao hoặc phiên bản cao. Do đó, diện mạo xe thể thao hơn với ốp thân xe thiết kế riêng và bộ mâm AMG 19 inch.

Mâm xe AMG 19 inch, lớn hơn Audi A5 Sline

Bên trong xe, CLA 200 electric thiết kế khoang lái "đúng gu" của Gen Z, với các tính năng số hóa thông minh. Hệ thống giải trí tích hợp trợ lý ảo, ngoài nghe nhạc, xem video, còn cho phép người dùng có thể chơi game ngay trong xe.

Người dùng có thể chơi game trong xe.

Ở hệ truyền động, CLA 200 electric sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, dung lượng pin 58 kW hệ thống điện áp 800 V, sản sinh công suất 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm, dẫn động cầu sau. Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Xe có thể di chuyển 459-542 km sau mỗi lần sạc đầy.

Điểm nổi bật đáng chú ý nhất của CLA 200 electric chính là nền tảng MMA thế hệ mới với điện áp 800V, dung lượng pin nhỏ.

Nhờ đó, mẫu xe tối ưu cách bố trí bộ pin, mô-tơ điện, hệ thống điện tử và không gian sử dụng, giảm tổn hao nhiệt trên dây dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ công suất sạc lớn.

Thế nhưng, điểm khó khăn nhất của CLA 200 electric cũng chính là vấn đề pin và sạc.

Với hệ thống pin điện áp cao 800 V, chi phí thay thế, sửa chữa khá đắt đỏ nếu rủi ro hư hỏng pin xảy ra. Mặt tích cực thấy rõ là xe có thể sạc nhanh DC công suất cao trong 20 phút nhưng mặt hạn chế là trụ sạc DC này ở Việt Nam còn hiếm. Do vậy, nếu chỉ sạc ở hạ tầng điện áp 400 V phổ biến hiện nay, mẫu xe mất lợi thế của hệ thống điện áp 800V, công suất sạc chỉ còn 100 kW và mất thời gian lâu hơn để sạc đầy.

Pin nhỏ có ưu điểm giúp giảm giá thành xe, giảm trọng lượng xe. Nhưng ngược lại, dung lượng pin nhỏ, nghĩa là năng lượng dự trữ ít hơn, khi chạy cao tốc liên tục, đi đường đèo, sử dụng điều hòa nhiều hoặc chở đủ tải, phạm vi hoạt động có thể giảm đáng kể so với điều kiện thử nghiệm WLTP.

Ngoài ra, pin nhỏ khiến lượng điện dự phòng ít hơn khi phải di chuyển đến khu vực thưa trạm sạc. Điều này đáng cân nhắc tại Việt Nam, nơi khả năng tiếp cận trạm sạc tương thích còn khác nhau giữa các thương hiệu.

Hiện, Mercedes-Benz mới đang bắt đầu hợp tác với EV One để xây dựng nền tảng sạc riêng hỗ trợ khách. Do đó, việc sạc xe vẫn là một bài toán khó cho các khách hàng và phụ thuộc vào bên cung cấp thứ ba.

Sedan cỡ nhỏ chịu áp lực cạnh tranh lớn trước xu thế xe gầm cao cùng tầm giá 1,5 tỷ đồng

Dưới góc độ thị trường, xét trong phân khúc sedan thuần điện hạng sang cỡ nhỏ, Mercedes-BenzCLA 200 electric không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cùng kiểu dáng, tầm giá, các đối thủ cạnh tranh truyền thống thương hiệu Đức có thể kể đến các mẫu xe xăng như BMW 320i và Audi A5 Sline thế hệ mới.

Tuy nhiên, nếu không xét đến sự khác biệt về kiểu dáng và phân khúc, trong nhóm ô tô thuần điện có giá trên dưới 1,5 tỷ đồng, Mercedes-Benz CLA 200 electric phải cạnh tranh với nhiều mẫu xe đáng chú ý của thương hiệu Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Các lựa chọn này có giá hấp dẫn hơn đến từ cả xe gầm thấp sedan và xe gầm cao SUV và crossover.

Đáng kể nhất là BYD Seal Performance, mẫu sedan điện nhập khẩu Trung Quốc có giá 1,359 tỷ đồng, thấp hơn CLA 200 electric 231 triệu đồng nhưng hệ truyền động ấn tượng hơn, sở hữu hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh, tổng công suất khoảng 523 mã lực và mô-men xoắn 670 Nm.

Mẫu xe này có hiệu suất vận hành mạnh gấp đôi CLA 200 electric.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai IONIQ 5 Prestige có 1,45 tỷ đồng, thấp hơn CLA 200 electric 140 triệu đồng.

Mẫu crossover điện lắp ráp tại Việt Nam có công suất 217 mã lực, mạnh gần tương đương CLA (224 mã lực), nhưng sở hữu pin dung lượng lớn hơn 72,6 kWh và chiều dài cơ sở 3.000 mm, lớn hơn CLA tới 210 mm.

Đặc biệt, IONIQ 5 cũng sử dụng kiến trúc điện 800V, tương thích trạm sạc nhanh DC 400V và 800V, đồng thời có công nghệ V2L cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Điều này cho thấy công nghệ sạc điện áp cao không còn là lợi thế riêng của Mercedes-Benz CLA 200 electric.

Trong khi đó, VinFast VF 8 Plus là lựa chọn SUV điện đến từ Việt Nam, nổi bật với không gian rộng rãi, hệ dẫn động bốn bánh và tổng công suất khoảng 402 mã lực, vượt xa Mercedes-Benz CLA 200 electric trong khi giá rẻ hơn, chỉ 1,299 tỷ đồng.

Mẫu xe này còn có lợi thế về hệ thống trạm sạc, dịch vụ hậu mãi và khả năng hỗ trợ người dùng trong nước.

Ngoài ra, nếu tới đây Tesla Model 3 được đưa về qua đường nhập khẩu chính hãng sau khi Tesla đã mở pháp nhân tại Việt Nam, CLA 200 electric sẽ đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt hơn khi Tesla là thương hiệu xe điện số 1 thế giới với công nghệ phần mềm, hiệu suất vận hành và khả năng quản lý năng lượng.

Có thể nói, với mức giá 1,59 tỷ đồng cùng kiểu dáng trẻ trung, xe điện Mercedes-Benz CLA 200 electric là lựa chọn khá hấp dẫn với những khách hàng trẻ thành đạt, đặc biệt là nhóm Gen Z yêu thích công nghệ, thích xe Đức và thực sự ưa chuộng dáng sedan. Với lựa chọn này, người dùng phải chấp nhận những giới hạn đi kèm về không gian của xe cỡ nhỏ, gầm thấp, động cơ không quá mạnh và sẽ phù hợp hơn đối với người di chuyển chủ yếu ở đô thị.

Ngược lại, khách hàng thực dụng, ưu tiên không gian rộng rãi, vị trí ngồi cao, khả năng vận hành mạnh mẽ và tính đa dụng cho gia đình thì với ngân sách 1,5 tỷ mua xe điện, những lựa chọn phù hợp hơn lại nằm ở Hyundai IONIQ 5 Prestige hay VinFast VF 8 Plus.

Trong khi đó, nếu không định kiến với xuất xứ Trung Quốc, mẫu BYD Seal Performance có ưu thế vượt trội cả về giá và hiệu năng vận hành.

Bảng so sánh nhanh Mercedes-Benz CLA 200 electric với các đối thủ: