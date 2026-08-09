Nếu từng bước vào một mẫu Mercedes-Benz cao cấp đời mới, khách hàng có thể dễ dàng bị thu hút bởi màn hình khổng lồ MBUX Hyperscreen. Cụm màn hình kính cong kích thước tới 56 inch kéo dài gần như toàn bộ táp-lô, tạo cảm giác hiện đại nhưng đồng thời thay thế hàng loạt nút bấm và núm xoay truyền thống.

Nội thất của Mercedes-Benz C-Class chạy điện thế hệ mới 2026 với màn hình trải dài bảng táp-lô. Ảnh: Mercedes-Benz

Thiết kế này giúp khoang nội thất Mercedes nổi bật về mặt công nghệ, song cũng gây không ít tranh luận. Một số người dùng cho rằng quá nhiều chức năng được đưa lên màn hình cảm ứng khiến thao tác khi lái xe trở nên phức tạp, dễ mất tập trung và màn hình cũng nhanh bám dấu vân tay.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây đánh giá tình trạng hiện tại của nội thất xe được trang The Drive đăng tải, CEO Mercedes-Benz Ola Källenius mới đây thừa nhận hãng đã có lúc ưu tiên công nghệ hơn sự thuận tiện của khách hàng. Ông cho rằng các nhà sản xuất ô tô đôi khi "đi quá xa" khi sử dụng công nghệ chỉ vì mục đích công nghệ mà quên mất nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Theo Källenius, Mercedes đang dành nhiều nguồn lực để cải thiện giao diện điều khiển, với mục tiêu hệ thống phải đủ đơn giản để bất kỳ người dùng nào cũng có thể sử dụng dễ dàng.

Mercedes đưa nút bấm vật lý trở lại

Một trong những thay đổi đáng chú ý là Mercedes đã đưa trở lại các nút điều khiển vật lý trên vô-lăng. Hãng cũng dự kiến tiếp tục bổ sung nút bấm và công tắc truyền thống ở những vị trí mà người lái thường xuyên sử dụng.

Động thái này có thể làm hài lòng những người thích cảm giác điều khiển trực tiếp, nhưng không đồng nghĩa Mercedes-Benz sẽ quay lưng với màn hình cảm ứng bởi hãng không có ý định giảm kích thước tổng thể hoặc số lượng màn hình trong các mẫu xe sắp ra mắt.

CEO Mercedes-Benz Ola Källenius mới đây thừa nhận hãng đã có lúc ưu tiên công nghệ hơn sự thuận tiện của khách hàng. Ảnh: Mercedes-Benz

Khi được hỏi liệu ngành công nghiệp ô tô cuối cùng đã đạt đến kích thước màn hình tối đa hay chưa, CEO Mercedes cho biết hãng chưa xác định được đâu là giới hạn về kích thước màn hình trên ô tô. Trong khi đó, số lượng nút bấm vật lý hiện đã ở mức rất thấp.

Điều này có nghĩa là những màn hình trải dài từ cột này sang cột kia vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trên các mẫu Mercedes mới trong tương lai, đặc biệt ở những dòng xe cao cấp và xe điện.

Định hướng của Mercedes-Benz là cho phép màn hình cảm ứng khổng lồ và các công tắc truyền thống cùng tồn tại, tạo ra một hệ sinh thái. Người dùng có thể giải trí hoặc điều khiển nhiều tính năng thông qua màn hình lớn, trong khi các chức năng cần thao tác nhanh như điều hòa vẫn có thể được vận hành bằng nút hoặc núm xoay vật lý.

Xu hướng "cảm ứng hóa" cũng đang đảo chiều

Mercedes-Benz không phải thương hiệu duy nhất nhận ra những hạn chế của việc đưa quá nhiều chức năng lên màn hình cảm ứng. Xu hướng đưa nút bấm vật lý trở lại đang diễn ra trên toàn ngành ô tô.

Từ tháng 1/2026, chương trình đánh giá xe mới của châu Âu (Euro NCAP) đã áp dụng các yêu cầu mới liên quan đến hệ thống điều khiển trên xe. Theo đó, những chức năng thiết yếu như đèn báo rẽ, đèn cảnh báo nguy hiểm, cần gạt nước, còi và chức năng SOS phải có phương thức điều khiển vật lý riêng biệt để xe đủ điều kiện đạt mức đánh giá an toàn 5 sao.

Như vậy, thời kỳ "cảm ứng mọi thứ" đang dần đi đến hồi kết. Mercedes có thể đưa thêm nút bấm trở lại để tăng tính tiện dụng và an toàn, nhưng những màn hình ô tô cỡ lớn vẫn sẽ là một phần quan trọng trong thiết kế nội thất của hãng trong nhiều năm tới.

Theo Motorbiscuit

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