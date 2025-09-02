Hàng vạn người dân đã có mặt tại những tuyến đường trung tâm để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử

Một điểm nhấn của sự kiện là khi chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài trên những chiếc VF 9 mui trần. Hình ảnh một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ trong kỉ nguyên vươn mình được thể hiện chính bằng những chiếc xe Make in Vietnam, thay vì những chiếc xe thương hiệu nước ngoài như trước đây.

Càng về sáng, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình càng sôi động. Những con đường xung quanh như Ngọc Hà, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi… nhanh chóng phủ kín bóng người. Tất cả háo hức chờ đợi thời khắc thiêng liêng.

Xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ đi qua lễ đài. Đây là những chiếc VF 9 phiên bản đặc biệt được VinFast gấp rút huy động đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ Công an, để phục vụ sự kiện lịch sử của đất nước

Và rồi, chiếc VF 9 mui trần - chở theo lá cờ Tổ quốc tung bay giữa rừng cờ hoa - kiêu hãnh dẫn đầu đoàn trong những tràng vỗ tay vang dội của người dân.

Hình ảnh ấn tượng khi dàn xe điện VF 9 màu trắng tiến vào lễ đài

Là một người đam mê xe điện và cũng sở hữu một chiếc VF 9, anh Trần Minh Tuấn, một kỹ sư công nghệ 32 tuổi, sống tại Hà Nội kể, từ những buổi diễn luyện đầu tiên, anh đã được chứng kiến hình ảnh ấn tượng của những chiếc VF 9 mui trần làm nhiệm vụ xe chỉ huy, dẫn đầu các khối thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

“Ngày xưa, người Việt chỉ mơ có cái xe đạp, giờ xe ô tô Việt Nam dẫn đầu đoàn diễu binh. Rất tự hào!”, anh Tuấn chia sẻ.

Đây là những chiếc xe điện của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn cho thấy sự nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa để đảm bảo yêu cầu về hình thức, tính năng cũng như tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ

Ngoài ra, những chiếc VF 9 màu trắng của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn, dẫn đầu các khối xe đặc chủng Công an nhân dân Việt Nam, cũng đã tạo nên những hình ảnh đáng nhớ. Những chiếc VF 9 này sẽ có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Dàn VF 9 của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn tiến vào các con phố trong sự hò reo của hàng vạn người có mặt hai bên đường

Với sự xuất hiện của dàn xe điện VF 9, lực lượng này đang cho thấy sự nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo yêu cầu về hình thức, tính năng kĩ thuật, tốc độ di chuyển, tác chiến, tính năng an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dàn xe điện Việt nhận nhiệm vụ dẫn đoàn trong sự kiện trọng đại cho thấy sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô

Đặc biệt, những mẫu Lạc Hồng 900 LX cũng được đưa vào phục vụ các nguyên thủ quốc tế trong dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 năm nay.

Chiếc Lạc Hồng 900 LX làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế

Hình ảnh những chiếc VF 9 đi giữa rừng cờ đỏ sao vàng được nhiều người dân chia sẻ trên mạng xã hội

Trên các diễn đàn trực tuyến, hình ảnh VF 9 và Lạc Hồng tràn ngập với hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. “Tự hào”, “Hùng tráng”, Xúc động” là những dòng trạng thái xuất hiện khắp nơi kèm theo hình ảnh những chiếc xe điện Việt Nam.

Trước đó, những chiếc xe điện VinFast mui trần đã từng xuất hiện trong nhiều cột mốc đáng nhớ của đất nước

Nhiều thành viên còn xâu chuỗi những hình ảnh tự hào khi xe điện VinFast đã từng xuất hiện trong nhiều cột mốc đáng nhớ của dân tộc như: Lễ Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ Kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Với nhiều người, từ quá khứ hào hùng của ngày thống nhất, Việt Nam hôm nay đang viết tiếp câu chuyện về sự vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới trong kỉ nguyên công nghệ và hội nhập, bằng chính những sản phẩm mang tinh thần và trí tuệ Việt như xe điện VinFast.

Thế Định