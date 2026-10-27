Chiếc Ford Everest đời cũ bất ngờ bốc khói nghi ngút khi đang leo đèo tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Vụ việc cũng nhắc nhở các tài xế về tầm quan trọng của việc kiểm tra, bảo dưỡng ô tô trước những chuyến đi đường dài, trên địa hình đèo dốc.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một chiếc Ford Everest đời cũ bốc khói nghi ngút từ khoang động cơ khi đang lưu thông trên đường đã thu hút sự chú ý của cộng đồng lái xe.

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Theo thông tin chia sẻ, chiếc Ford Everest gặp sự cố khi di chuyển trên cung đường đèo dốc thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Khói bốc lên từ khoang máy khiến xe phải dừng lại giữa đường.

Một số ý kiến nhận định chiếc xe có thể đã bị quá nhiệt, dẫn đến hư hỏng hệ thống làm mát, thậm chí đã bị bục két nước. Tuy vậy, nguyên nhân cụ thể chưa được xác nhận. Sau đó, chiếc xe phải nhờ đến sự hỗ trợ của xe cứu hộ để "xuống núi".

Các chuyên gia cho rằng, với những mẫu ô tô đời cũ, đặc biệt là xe thường xuyên di chuyển đường trường hoặc đường đèo dốc, người lái cần chú ý kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước mỗi chuyến đi.

Các bộ phận như hệ thống làm mát, két nước, ống dẫn nước, dầu động cơ, phanh và lốp xe cần được kiểm tra định kỳ.

Khi leo dốc kéo dài, động cơ phải làm việc với cường độ cao, trong khi việc xuống dốc liên tục cũng tạo áp lực lớn lên hệ thống phanh.

Vì vậy, tài xế nên duy trì tốc độ phù hợp, sử dụng số thấp khi đổ đèo để tận dụng phanh động cơ, tránh rà phanh liên tục.

Nếu phát hiện kim báo nhiệt độ động cơ tăng bất thường, đèn cảnh báo bật sáng hoặc có hơi nước, khói bốc lên từ khoang máy, người lái cần tìm vị trí an toàn để dừng xe, tắt động cơ và kiểm tra.

Tuyệt đối không mở nắp két nước khi động cơ còn nóng vì nước làm mát có thể phun trào, gây bỏng nghiêm trọng. Nếu không xác định được nguyên nhân hoặc xe có dấu hiệu hư hỏng nặng, nên gọi cứu hộ thay vì cố tiếp tục hành trình.

(Nguồn video: Thành Lê)

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