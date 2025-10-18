Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam: Xu hướng đổi mới và bứt phá

Ngành dịch vụ gọi xe công nghệ đang phát triển mạnh mẽ nhờ quá trình đô thị hóa, sự gia tăng của công nghệ số và nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng. Tại Việt Nam, người tiêu dùng ưu tiên các yếu tố an toàn, tiện lợi, chi phí hợp lý và niềm tin vào thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng khiến xe công nghệ trở thành một phần không thể thiếu trong giao thông đô thị hiện đại cũng như dịch chuyển xu hướng mang đến giải pháp Xe Ghép thay thế phương tiện giao thông truyền thống.

Không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo sự tiện lợi và thoải mái trong di chuyển, dịch vụ Xe Ghép còn mang đến giá trị cộng đồng rõ rệt khi góp phần giảm ùn tắc và bảo vệ môi trường. Chính nhu cầu di chuyển thông minh, linh hoạt và bền vững từ người dùng đang khiến mô hình này trở thành xu hướng tất yếu của thị trường.

Nắm bắt nhu cầu thực tế của người dùng chính là nền tảng giúp MOOVTEK đổi mới để tạo ra những giá trị khác biệt giữa thị trường cạnh tranh. Tháng 10/2025, MOOVTEK ra mắt dịch vụ Xe Ghép - giải pháp ghép chuyến thông minh giúp tiết kiệm đến 40% chi phí, hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ sinh thái di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho cộng đồng.

Đại diện thương hiệu Bùi Công Nam kết hợp cùng MOOVTEK trong chiến dịch ra mắt dịch vụ Xe ghép

Ưu điểm nổi bật của Xe Ghép MOOVTEK tạo nên sự khác biệt

Dịch vụ Xe Ghép cho phép hành khách được ghép chuyến chỉ trong vòng 5 - 15 phút, hành khách có thể được ghép chuyến cùng hành khách khác có lộ trình di chuyển tương đồng. Nếu sau 15 phút chưa có hành khách phù hợp, khách sẽ được đi riêng với chi phí không đổi, giúp đảm bảo hành trình luôn đúng kế hoạch và không lo phát sinh chi phí.

Theo doanh nghiệp, dịch vụ Xe Ghép giúp hành khách tiết kiệm đến 40% chi phí so với dịch vu ô tô thông thường mà vẫn đảm bảo sự tiện nghi và an toàn. Đây được xem là lựa chọn phù hợp với người dùng có nhu cầu đi lại thường xuyên trong đô thị.

Hiện tại, mỗi chuyến Xe Ghép ghép tối đa 3 khách cho xe 4 chỗ, đảm bảo giữ khoảng cách riêng tư và an toàn trong suốt hành trình. So với việc chờ đợi tại các bến xe công cộng, người dùng Xe Ghép MOOVTEK được trải nghiệm dịch vụ tiện nghi hơn, linh hoạt về thời gian, địa điểm đón/trả nhưng vẫn đảm bảo mức phí tiết kiệm. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp sẽ phát triển thêm dịch vụ Xe Ghép 7 chỗ, mở rộng sự lựa chọn cho người dùng.

Dịch vụ Xe Ghép hiện đang được vận hành 24/7, cho phép hành khách đặt xe bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kể cả khung giờ khuya hoặc sáng sớm. Ưu điểm này mang lại sự linh hoạt cao hơn so với các phương tiện công cộng, đáp ứng nhu cầu di chuyển liên tục của người dân đô thị.

Đội ngũ tài xế của được tuyển chọn kỹ lưỡng, am hiểu lộ trình và thân thiện, giúp hành khách có được những trải nghiệm tốt hơn trên mỗi chuyến đi.

Ông Hồ Văn Thành, Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ MOOV giới thiệu dịch vụ Xe Ghép

Điểm khác biệt của dịch vụ Xe Ghép MOOVTEK

Điểm khác biệt lớn nhất của dịch vụ Xe Ghép của doanh nghiệp nằm ở thuật toán ghép chuyến thông minh, cho phép hệ thống tính toán hành trình dựa trên thời gian, vị trí và tuyến đường của hành khách. Cơ chế này giúp rút ngắn thời gian chờ xe, hạn chế lộ trình đi vòng và lựa chọn tuyến đường tối ưu, mang lại trải nghiệm di chuyển hiệu quả hơn.

Ngoài những giá trị “mới” mang lại cho khách hàng, Xe Ghép còn giúp tăng chuyến và tối ưu thu nhập lên 40% - 60%, đồng thời giảm thiểu thời gian trống chờ chuyến cho đối tác tài xế, góp phần giảm áp lực giao thông đô thị và bảo vệ môi trường.

Hiện tại, doanh nghiệp đã chính thức triển khai dịch vụ Xe Ghép tại TP.HCM, bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường khi số lượng người dùng trải nghiệm tăng ổn định sau giai đoạn thử nghiệm.

Sự kiện ra mắt Xe Ghép MOOVTEK có sự tham dự của các đối tác truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung, khách hàng và đông đảo người hâm mộ

“Ghép 1 chuyến đáng 1 đồng - Đáng từng phút chờ, đáng từng đồng chi.” Đây cũng là thông điệp mà MOOVTEK và đại diện thương hiệu Bùi Công Nam cùng hướng đến để lan toả tinh thần thấu hiểu, sáng tạo và phát triển bền vững.

Với định hướng “Di chuyển thông minh, kết nối bền vững”, trong thời gian tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng thị phần ra nhiều tỉnh, thành để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng lớn của thị trường.

Trải nghiệm thêm dịch vụ Xe Ghép MOOVTEK tại đây: https://moovtek.vn/download-passenger

