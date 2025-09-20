Vào khoảng 14h30 chiều nay (20/9), xe khách giường nằm BKS 36H - 1001.XX. lưu thông trên Quốc lộ 18, theo hướng từ tỉnh Bắc Ninh đi sân bay Nội Bài (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy khi di chuyển đến địa phận phường Võ Cường (TP Bắc Ninh).

Hiện trường vụ việc.

Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều hành khách hoảng loạn, tuy nhiên nhờ phản ứng kịp thời, 8 hành khách và lái xe đã kịp thời thoát khỏi xe an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường.

Hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ được huy động, phối hợp với Công an phường Võ Cường và Phòng CSGT tổ chức chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

Đến 15h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.