Thông thường, trong các trường hợp xảy ra tai nạn và tổn thất cho xe ô tô, đặc biệt là liên quan đến các rủi ro khách quan như cháy nổ, ngập nước..., đa phần các chủ xe nếu mua bảo hiểm vật chất ô tô sẽ được bảo hiểm đền bù.

Tuy nhiên, vụ cháy xe ô tô Mazda3 xảy ra hôm 21/6 tại Hà Tĩnh được cộng đồng mổ xẻ về nguyên nhân gây cháy có yếu tố chủ quan. Xe bốc cháy dữ dội phát sinh ngay sau khi xe được đại lý Mazda Hà Tĩnh sửa xong lỗi ngập nước, đưa ra lái thử để kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao cho khách hàng.

Hiện trường vụ cháy khiến phần đầu xe MAzda3 bị hư hỏng nặng. Ảnh: TL

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Khắc Xuân, Công ty TNHH dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm Infair cho biết, để nắm được quyền lợi của chủ xe trong từng sự vụ, cần đọc kỹ lại Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô của các công ty bảo hiểm, trong đó có phần "Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm".

"Trong điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm vật chất xe ô tô của các công ty bảo hiểm có danh mục loại trừ thiệt hại được bồi thường. Theo danh mục này, những tổn thất phát sinh thêm do việc sửa chữa không đúng quy trình kỹ thuật thông thường, hoặc do tay nghề kém gây ra, bao gồm cả lái thử thì không được bảo hiểm', anh Nguyễn Khắc Xuân cho biết.

Tuy nhiên, "trong quá trình sửa chữa xe phát sinh các sự cố bất ngờ khách quan như cháy nổ garage, ngập lụt garage dẫn đến xe đang sửa chữa bị tổn thất là trường hợp được bảo hiểm," anh Xuân nói.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, phần "Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm" trong Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô được đăng tải công khai trên website của các công ty bảo hiểm và thể hiện trong hồ sơ ký hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ, Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, phần "Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm" nêu rõ: "Hao mòn, hỏng hóc do sử dụng, lão hoá, mất giá, hỏng hóc do khuyết tật hoặc tổn thất thêm do sửa chữa, trong quá trình sửa chữa (gồm cả chạy thử).

Chính sách này cũng tương tự tại Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô của các công ty khác như Công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH),...

Như vậy, trong vụ việc chiếc Mazda3 bị cháy ở Hà Tĩnh do kỹ thuật viên Mazda3 lái thử sau sửa chữa, nếu chủ xe có mua bảo hiểm vật chất ô tô thì cũng sẽ không được bồi thường.

Do đó, việc giải quyết khắc phục hậu quả, đền bù, bồi thường sẽ là thỏa thuận dân sự giữa chủ xe và đại lý Mazda Hà Tĩnh. Nếu cả hai bên không thống nhất được thì có thể sẽ tính tới phương án khởi kiện.

Cũng theo vị chuyên gia này, mặc dù các điểm loại trừ bảo hiểm đã liệt kê rõ ràng, nhưng trên thực tế, vẫn xảy ra trường hợp công ty bảo hiểm cố tình giải thích sai điểm loại trừ để từ chối bồi thường cho chủ xe trong các tình huống lẽ ra được bảo hiểm.

Điển hình như vụ cháy xe Mercedes-Benz C250 vào ngày 14/9/2019 tại TP.HCM, nguyên nhân do nhà xưởng bị cháy.

Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ban đầu đã từ chối bồi thường toàn bộ thiệt hại cho chủ xe và viện dẫn đây là trường hợp thuộc danh mục loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe thiệt hại xảy ra trong quá trình sửa chữa và do quá trình sửa chữa.

Chủ xe sau đó đã khởi kiện Bảo Việt ra tòa án. Ngày 31/5/2022, Toà án Nhân dân TP.HCM đã tuyên thắng kiện cho chủ xe và buộc công ty bảo hiểm phải chi trả tiền bồi thường.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 31/5, chị Đ.T.P.Th (SN 1991, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đưa xe Mazda3 màu trắng, BKS 38A-395.36 đến đại lý chính hãng Mazda Hà Tĩnh để sữa chữa vì xe bị ngập nước trước đó.

Sau khi sửa xong, ngày 21/6, anh T.K.H (SN 1998), kỹ thuật viên của Mazda Hà Tĩnh lái thử xe để kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao cho khách. Tuy nhiên, khi đang chạy thử thì xe bốc khói rồi chảy rụi toàn bộ phần đầu và làm hư hỏng nội thất bên trong. Ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Đầu tuần này, chủ xe và đại lý Mazda Hà Tĩnh đã có buổi làm việc ban đầu. Kết quả dự kiến theo hướng, Mazda Hà Tĩnh sẽ phải đền bù thỏa đáng theo yêu cầu của chủ xe trên.

