Cảnh ô tô khách bốc cháy ở Nha Trang. Video: MXH

Ngày 1/4, một xe khách đang đỗ bên đường, sát dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp phía Nam cầu Trần Phú (phường Nha Trang, Khánh Hòa), bất ngờ bốc cháy. Người dân phát hiện đã hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Chỉ trong ít phút, lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao và lan vào các tầng của tòa nhà gần đó.

Lửa bao trùm ô tô khách đang đỗ bên đường ở Nha Trang. Ảnh: N.X

Người dân cho biết, khoảng hơn 10h, chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy khi bên trong không có người. Mọi người tìm cách dập lửa nhưng do lo ngại xe có thể phát nổ nên không dám tiếp cận quá gần, khiến khu vực trở nên náo loạn.

Khói lửa bao trùm ô tô khách. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song chiếc xe khách bị thiêu rụi, trơ khung.

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế đám cháy. Ảnh: N.X

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

