Ngày 16/8, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, khoảng 11h, tai nạn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, gần nút giao Vinh - Nam Đàn, đoạn qua Nghệ An.

Xe khách chạy hướng Hà Nội - Nghệ An, khi đến khu vực trên bất ngờ tông vào đuôi container chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ va chạm khiến xe khách hư hỏng, nhiều hành khách bị thương. Khoảng 20 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và một số cơ sở y tế cấp cứu.

Theo lực lượng chức năng, trong số các nạn nhân, một người bị thương nặng, những người còn lại bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phối hợp các đơn vị liên quan đến hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và phân luồng giao thông.

Nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: NT

Lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 cho biết, đến khoảng 14h20, giao thông qua khu vực tai nạn vẫn ùn tắc.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cẩu kéo các xe gặp nạn ra khỏi hiện trường, đồng thời phân luồng để sớm giải tỏa ùn tắc.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

