Khoảng 1h30 ngày 7/5, tại Km29+800 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một tài xế mắc kẹt trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách BKS 78H-016.xx do ông Nguyễn Xuân Hoan (54 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Lâm Đồng đi TPHCM. Khi đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải BKS 92H-029.xx chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn, tài xế Hoan bị mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng) đã điều động phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Cảnh sát đưa tài xế mắc kẹt ra khỏi cabin, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: PC07 Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng cứu nạn đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực để phá cabin, đưa tài xế mắc kẹt ra ngoài an toàn vào lúc 2h45. Nạn nhân được xác định bị gãy chân, vẫn tỉnh táo và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.