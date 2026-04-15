Bạn đọc Vương Hải dẫn số liệu đáng chú ý: “Hiện cả nước có khoảng 77 triệu xe máy, trong đó tỷ lệ xe cũ sử dụng công nghệ động cơ đốt trong lạc hậu, không còn đáp ứng tiêu chuẩn phát thải ở mức cao”.

Từ con số này, độc giả bày tỏ lo ngại nếu toàn bộ phương tiện phải kiểm định hằng năm có nguy cơ gây quá tải, bất tiện và lãng phí nguồn lực xã hội.

Thực tế, tình trạng quá tảim ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm ô tô đã từng xảy ra tại các thành phố lớn, dù số lượng ô tô ít hơn nhiều so với xe máy. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và nhân lực, việc mở rộng kiểm định sang xe máy có thể tạo thêm áp lực lớn cho cơ quan quản lý.

Nhiều ý kiến đề xuất nới mốc kiểm định khí thải xe máy, không nên quy định từ 5 năm trở lên.

Ở góc độ đời sống, bạn đọc Nguyễn Nhật Hạ cho rằng phần lớn người dân sử dụng xe máy cũ là do điều kiện kinh tế hạn chế.

“Người lao động khó khăn mới phải đi xe 5-10 năm tuổi, họ không có tiền để sửa chữa, nâng cấp, không lẽ lại tịch thu xe?”, độc giả đặt vấn đề.

Theo ý kiến này, chính sách môi trường cần đi kèm các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, tránh tác động trực tiếp tới nhóm yếu thế – những người coi xe máy như phương tiện mưu sinh hằng ngày.

Đề xuất nới “tuổi” kiểm định

Một trong những nội dung được nhiều bạn đọc đề cập là cần điều chỉnh mốc thời gian kiểm định.

Bạn đọc Vũ Xuân Bình đề xuất nâng từ 5 năm lên 10 năm, bởi nếu áp dụng mốc 5 năm, số lượng xe phải kiểm định sẽ rất lớn. Trong khi đó, mỗi năm vẫn có thêm lượng xe mới từ sinh viên và người lao động các tỉnh đổ về thành phố lớn.

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyên Vũ cho rằng nên kéo dài thời hạn lên 10-15 năm để giảm áp lực cho cả người dân và cơ quan kiểm định.

Thậm chí, bạn đọc Tu Van đề xuất mạnh hơn khi cho rằng chỉ nên kiểm định với xe trên 20 năm tuổi – nhóm phương tiện thường phát thải khói đen rõ rệt khi tham gia giao thông.

Ở góc nhìn linh hoạt hơn, bạn đọc Công Tâm đề xuất kết hợp tiêu chí thời gian sử dụng và quãng đường vận hành. Theo đó, xe trên 10 năm hoặc đã chạy trên 20.000 km – tùy điều kiện nào đến trước – sẽ phải kiểm định. Cách làm này được cho là phản ánh sát thực trạng phương tiện, đồng thời giảm áp lực không cần thiết.

Không chỉ mốc tuổi xe, chu kỳ kiểm định cũng là vấn đề gây tranh luận.

Bạn đọc Phu Nguyen Thanh so sánh: ô tô trên 10 năm mới phải đăng kiểm 1 lần/năm, trong khi xe máy có tần suất sử dụng thấp hơn. Nếu áp dụng chu kỳ tương tự có thể là quá cứng nhắc, làm tăng chi phí thời gian và gây phiền hà cho người dân.

Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết kế chu kỳ kiểm định phù hợp hơn với đặc thù sử dụng của xe máy, tránh áp dụng máy móc theo mô hình của ô tô.

Không phải xe cũ nào cũng ô nhiễm

Từ thực tế sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, anh Nguyễn Trung Chính, chủ một tiệm sửa xe lâu năm tại Hà Nội, cho rằng việc phân loại theo “tuổi đời” là hợp lý, nhưng chưa phản ánh đầy đủ tình trạng thực tế của xe.

Theo anh, xe dưới 5 năm tuổi thường đã được nhà sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải trước khi xuất xưởng. Nếu được bảo dưỡng định kỳ, thay dầu đúng chuẩn, các phương tiện này hầu như không gặp vấn đề về khí thải.

Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra thực tế: không phải cứ xe cũ là phát thải cao. Có những xe đời cũ nhưng ít sử dụng, được giữ gìn tốt thì chất lượng vẫn ổn định. Ngược lại, xe mới nhưng sử dụng nhiều, thiếu bảo dưỡng cũng có thể xuống cấp nhanh và phát thải kém.

Về đề xuất kiểm định theo số km, anh Chính cho rằng khó khả thi do công-tơ-mét có thể bị can thiệp, gây khó khăn cho việc kiểm soát.

Từ kinh nghiệm thực tế, anh cho biết xe máy sau khoảng 5 năm bắt đầu có dấu hiệu hao mòn nếu không được chăm sóc đúng cách. Đặc biệt, từ mốc 7-10 năm, nguy cơ hỏng hóc và phát thải tăng rõ rệt.

“Xe 7-8 năm không được bảo dưỡng tử tế thì chắc chắn xuống cấp. Nhưng nếu được chăm sóc tốt, thay dầu định kỳ thì vẫn có thể vận hành ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải”, anh nói.

Theo anh Chính, quy định kiểm định theo mốc 5 năm có thể xem là giải pháp dung hòa giữa quản lý và tính khả thi. Tuy nhiên, về lâu dài, cần đi kèm các giải pháp nâng cao ý thức bảo dưỡng phương tiện của người dân.

“Quy định là một phần, nhưng quan trọng là người sử dụng có chăm xe hay không. Chất lượng khí thải phụ thuộc rất nhiều vào ý thức”, anh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội ngày càng đáng lo ngại, kiểm soát khí thải xe máy là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, từ các ý kiến bạn đọc và thực tế sử dụng cho thấy, đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà còn là bài toán chính sách cần sự cân bằng giữa mục tiêu môi trường và đời sống dân sinh.