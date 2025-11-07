Sự kiện đánh dấu sự dịch chuyển mạnh mẽ trong hành trình phổ cập phương tiện xanh và giảm phát thải giao thông tại Việt Nam.

Xe máy Ally ký hợp tác với Selex Motors

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển sản phẩm, cung cấp pin và dịch vụ năng lượng, đầu tư mạng lưới đổi pin, phân phối sản phẩm - dịch vụ và hậu mãi khách hàng.

Trong giai đoạn đầu, hai bên nghiên cứu và chuyển đổi các dòng xe chủ lực như Ally Melody Eco, Ally Boss Eco và Ally Bull (xe chở hàng dành cho shipper) sang công nghệ pin hoán đổi thông minh và pin cố định. Dự kiến từ năm 2026, sản lượng triển khai có thể đạt hàng chục nghìn xe mỗi năm, phân phối ở khắp các đại lý của Đồng Minh trên toàn quốc.

Selex cũng sẽ sản xuất và cung cấp pin cố định, dịch vụ đổi pin và cho thuê pin tự sạc tại nhà cho hệ thống đại lý và khách hàng của Đồng Minh, chuyển đổi các xe máy điện của Đồng Minh đang có sẵn sang dùng pin đổi và chia sẻ mạng lưới đổi pin để khách hàng của Đồng Minh có thể linh hoạt đổi pin tại trạm giúp giảm chi phí mua xe ban đầu, thuận tiện cho người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Hai bên cùng thống nhất phối hợp cung cấp dịch vụ hậu mãi toàn diện liên quan đến xe và pin, đảm bảo trải nghiệm sử dụng tối ưu cho khách hàng, đồng thời cùng nghiên cứu các giải pháp quản lý pin và xe thông minh, hướng tới hệ sinh thái di chuyển kết nối toàn diện.

Với trên 25 năm kinh nghiệm trong sản xuất, lắp ráp và phân phối xe máy, xe điện tại Việt Nam, Đồng Minh Ally là một trong những thương hiệu lâu đời và uy tín trên thị trường. Doanh nghiệp sở hữu mạng lưới đại lý rộng khắp cả nước và luôn nghiên cứu phát triển các dòng xe chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu di chuyển của người Việt, đồng thời tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi sang phương tiện xanh theo định hướng của Chính phủ cũng như xu hướng trên toàn thế giới.

Ally - Thương hiệu xe máy 25 năm tại Việt Nam với nhiều mẫu xe đa dạng

Selex Motors là doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực pin xe điện tại Việt Nam, hiện sở hữu hệ sinh thái toàn diện cho giao vận, với điểm nổi bật là công nghệ pin do Selex tự nghiên cứu phát triển với hơn 10 bằng sáng chế và trạm đổi pin tiên phong tại Việt Nam. Với năng lực nghiên cứu - thiết kế - sản xuất toàn diện, Selex đang không ngừng mở rộng mạng lưới trạm đổi pin dùng chung, biến những trạm đổi pin thành những “cây xăng tương lai” hướng tới mục tiêu phổ cập năng lượng sạch, tiện lợi và bền vững cho người dùng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng Giám đốc công ty Đồng Minh phát biểu: “Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy công nghệ pin của Selex nổi bật hơn nhiều sản phẩm khác trên thị trường. Với tinh thần sáng tạo của một doanh nghiệp trẻ, Selex chính là đối tác lý tưởng để Đồng Minh đồng hành, cùng kiến tạo bước tiến mới cho ngành năng lượng xe điện Việt Nam”.

Đại diện Selex Motors, ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, chia sẻ: "Đồng Minh là một đối tác có thâm niên dày dặn trong thị trường xe điện còn Selex Motors là doanh nghiệp trẻ tiên phong với nhiều công nghệ mới, tận dụng thế mạnh của hai bên sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng xe điện, từ đó thị trường dễ dàng tiếp nhận, chuyển đổi và hưởng lợi. Đây cũng là động lực để đạt các mục tiêu chuyển đổi xanh của Chính phủ đặt ra".

Hai bên đồng hành bước vào kỷ nguyên của năng lượng xanh - thông minh cho giao thông

Sự hợp tác giữa thương hiệu Ally và Selex Motors không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình chuyển đổi giao thông xanh của Việt Nam. Việc hai doanh nghiệp Việt bắt tay phát triển mạng lưới pin dùng chung và hạ tầng đổi pin toàn quốc sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận xe điện hơn, giảm lo ngại về thời gian sạc và chi phí pin cũng như chi phí đầu tư ban đầu của xe, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phổ cập xe điện tới người tiêu dùng.

Lễ ký kết này đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành xe máy, xe điện Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải carbon, xây dựng nền giao thông xanh, sạch và bền vững cho tương lai.

Lệ Thanh