Báo cáo phân tích về xu hướng thị trường xe điện ở châu Âu của Tổ chức T&E đã so sánh tỷ lệ xe điện chạy bằng pin trong tổng doanh số ô tô bán ra trên thế giới.

Kết quả khá bất ngờ khi xe điện hiện mới chiếm khoảng 5% tổng doanh số ô tô ở thị trường Mexico và Ấn Độ. Trong khi đó, Indonesia ngày càng tiệm cận và dự báo có thể vượt tỷ lệ sử dụng xe điện của châu Âu vào cuối năm nay.

Báo cáo cũng chỉ rõ, Anh và Thái Lan đều ghi nhận tỷ lệ xe điện cao hơn đáng kể so với các quốc gia châu Âu, còn Trung Quốc đã ở mức gấp đôi.

Tăng trưởng xe điện tại nhiều thị trường mới nổi đang tăng cao. Ảnh: CLEANTECHNICA.COM

Đặc biệt, thị trường xe điện Việt Nam đang nổi lên như một hiện tượng với đà tăng trưởng bứt phá mạnh, thậm chí vượt nhiều đối thủ khác.

Biểu đồ cho thấy đường số liệu của Việt Nam tăng vọt, phản ánh tiềm năng phát triển lớn của thị trường này trong thời gian tới.

Theo nghiên cứu, nếu tính chung cả ô tô và xe máy điện, tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số bán mới tại Việt Nam vượt 40%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn cầu, cao hơn cả Trung Quốc và châu Âu.

Còn theo dữ liệu của Motorcycles Data, 6 tháng đầu 2025, khoảng 209.000 xe máy điện được bán ra tại Việt Nam, tăng 99% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ xếp sau hai thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ xe máy điện VinFast tăng 501%, tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe điện đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Xếp sau là thương hiệu xe Yadea (Trung Quốc) cũng đạt mức tăng trưởng 37,5%, kế tiếp là Dibao, Pega và nhiều thương hiệu khác.

Ở phân khúc thị trường ô tô điện, trong 6 tháng đầu năm 2025, chỉ riêng VinFast đã bàn giao 67.569 xe ô tô điện các loại đến tay khách hàng, cũng như các đại lý, tăng gần 46.000 xe so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 30% thị phần.

Một dữ liệu khác từ Mordorintelligence cho thấy, quy mô thị trường xe điện Việt Nam ước tính đạt 2,93 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến ​​sẽ đạt 6,69 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18% trong giai đoạn dự báo (2025-2030).