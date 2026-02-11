2 vụ tai nạn xảy ra ở TPHCM vào rạng sáng nay (16/8) khiến 1 nam sinh tử vong, 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô đầu kéo container mang biển kiểm soát TPHCM rẽ từ vựa thanh long ra Quốc lộ 1 thì va chạm với xe máy BKS 86AE-032.xx do một người đàn ông điều khiển đi cùng chiều phía trước.
Sau khi tai nạn xảy ra, xe máy bị cuốn vào gầm ô tô đầu kéo, nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc cũng gây ùn tắc giao thông tạm thời.
Nhận được tin báo, công an địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Tài xế xe tải nặng trong lúc rẽ phải đã tông phải xe đạp điện. Người phụ nữ cùng xe đạp bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.
Hai người đàn ông 70 tuổi chở nhau trên xe máy, xảy ra va chạm với ô tô khách đi tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.