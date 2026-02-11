Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô đầu kéo container mang biển kiểm soát TPHCM rẽ từ vựa thanh long ra Quốc lộ 1 thì va chạm với xe máy BKS 86AE-032.xx do một người đàn ông điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau khi tai nạn xảy ra, xe máy bị cuốn vào gầm ô tô đầu kéo, nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc cũng gây ùn tắc giao thông tạm thời.

Nhận được tin báo, công an địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.