Thông tin từ Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên cầu vượt Ngã Tư Ga đoạn qua phường An Phú Đông vào khoảng 1h sáng.

Hiện trường tai nạn trên cầu vượt Ngã Tư Ga khiến 3 người bị thương. Ảnh HC.

Lúc này, người đàn ông chạy xe máy ngược chiều với tốc độ cao qua cầu vượt Ngã Tư Ga, theo hướng quận 12 đi Gò Vấp đã tông trực diện vào xe của một tài xế công nghệ.

Cú va chạm kinh hoàng khiến cả hai tài xế bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, một người đi xe máy khác cũng bị giật mình, ngã xuống đường và bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, Công an phường An Phú Đông phối hợp cùng Đội CSGT Bình Triệu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích của tài xế gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh viên tử vong. Ảnh: MD.

Cùng thời điểm, trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là nam sinh viên tên H., đang học năm 4 tại một trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, H., đang chạy xe máy trên đường Phan Văn Hớn, theo hướng từ ngã Ba Giồng đi Bà Điểm. Khi đến đoạn gần cầu Bà Mãnh thì xảy ra va chạm với xe ben (chưa rõ biển số).

Cú va chạm mạnh khiến nam sinh viên bị xe ben kéo lê một quãng đường dài. Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng.

Công an xã Bà Điểm đang trích xuất camera quanh khu vực để điều tra vụ tai nạn.