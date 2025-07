Khảo sát tại một số điểm bán hàng tại Hà Nội cho thấy, xe máy điện phát triển bùng nổ, đa dạng về mẫu mã, thương hiệu cũng như phân khúc giá.

Xe máy điện có thể chia làm hai phân khúc giá chính: dưới 20 triệu đồng (xe phổ thông) và từ 20-40 triệu đồng (xe trung cấp). Thậm chí, một số mẫu xe máy điện có giá chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Anh N., một nhân viên bán hàng tại Hà Đông, cho biết, cửa hàng anh bán nhiều loại xe máy điện, giá từ 10-15 triệu đồng, phần lớn là thương hiệu Trung Quốc. Các mẫu xe ở phân khúc này thường có thiết kế nhỏ gọn, tốc độ tối đa dưới 50 km/h, phù hợp với học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị. Dòng xe điện giá rẻ thường sử dụng ắc quy chì thay vì pin Lithium-ion để giảm giá thành.

Khi được hỏi về chứng nhận an toàn, nhân viên N. cho hay các xe đều đạt chất lượng, có bảo hành nên khách hàng không phải lo lắng về vấn đề này. Cửa hàng cam kết bảo hành 3 năm cho động cơ, 1 năm cho ắc quy. So với thương hiệu trong nước, xe máy điện Trung Quốc thường bị đặt dấu hỏi về chất lượng do giá bán quá rẻ.

Nhiều mẫu xe máy điện giá rẻ. Ảnh: Duy Anh

Tại một cửa hàng xe máy điện khác trên đường Tôn Đức Thắng, nhân viên cũng giới thiệu một số mẫu xe máy điện có giá 15 triệu đồng, thiết kế khá bắt mắt, hiện đại. Nhân viên khẳng định các mẫu xe có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn. Thời điểm này, nhu cầu mua xe điện tăng cao dịp đầu năm học, nhiều phụ huynh chọn phương tiện này cho con em đi học.

Nhân viên này nói thêm, các dòng xe máy điện của Trung Quốc giá rẻ giờ bán chậm hơn do người tiêu dùng ưa chuộng xe có thương hiệu. Các hãng xe máy điện uy tín tung ra nhiều mẫu mã đa dạng và giá bán rẻ hơn, chỉ từ 15 triệu đồng. Dù giá vẫn đắt hơn xe Trung Quốc, nhưng xe máy điện thương hiệu lại đưa ra chính sách bảo hành và chất lượng vượt trội, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, người đi làm.

Với những khách có nhu cầu cao hơn về thẩm mỹ, tính năng, có thể chọn dòng xe từ 20-40 triệu đồng. Dòng xe máy điện này sử dụng pin Lithium-ion có hiệu suất cao và tuổi thọ pin dài hơn.

Để tránh mua phải xe điện kém chất lượng, người tiêu dùng cần lựa chọn mua xe tại các cửa hàng, đại lý chính hãng hoặc có uy tín trên thị trường. Những nơi này thường có chế độ bảo hành rõ ràng và cam kết về chất lượng sản phẩm.

Xe máy điện trong nước gia tăng thị phần

Theo khảo sát của PV, thương hiệu xe máy điện trong nước đang chiếm lĩnh thị phần. VinFast sở hữu số lượng cửa hàng nhiều nhất trên các tuyến phố của Hà Nội, với nhiều sản phẩm, từ phân khúc giá rẻ đến cao cấp. Các mẫu xe của VinFast có giá dao động từ khoảng 12 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm.

Ngoài ra, thương hiệu xe máy điện Việt Nam còn có một số đơn vị khác như Pega, Datbike, DK Bike, Anbico,... Trong đó, Pega có nhiều loại xe từ phân khúc bình dân đến tầm trung và cao cấp, với mức giá từ khoảng 15 triệu đồng cho các mẫu phổ thông đến 42 triệu đồng.

DK Bike, Anbico tập trung vào phân khúc phổ thông và tầm trung, với mức giá rất cạnh tranh. Các mẫu xe máy điện của hãng thường có giá trung bình khoảng 15 triệu đến 25 triệu đồng.

Một số nhà sản xuất xe máy Trung Quốc như Yadea, Dibao, TAILG cũng có mặt tại thị trường Hà Nội. Yadea có khá nhiều cửa hàng bán lẻ, định vị thị trường với phân khúc xe máy điện phổ thông và tầm trung.

Thị trường xe máy điện đang rất cạnh tranh, mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn. Chị Huyền Trang (nhân viên văn phòng) cho biết: "Tôi vừa mua một chiếc xe máy điện để đi làm, giá chỉ bằng một nửa xe xăng tay ga. Các nhà sản xuất ngày càng chú trọng vào dịch vụ hậu mãi, có cả ứng dụng để theo dõi tình trạng xe và đặt lịch bảo dưỡng, rất tiện lợi".

Mới đây, sau khi khởi tố vụ án hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đánh giá tình trạng buôn bán xe máy điện không đảm bảo chất lượng, hàng giả đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiêu thụ xe điện chính hãng. Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không mua bán, sử dụng các loại xe máy điện không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ và tem nhãn chính hãng.