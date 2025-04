Xem video:

Các cảnh quay và hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc Cybertruck tối màu bị gãy đôi trên đường gần trụ sở chính của Dallas Cowboys, Texas, Mỹ.

Phần đầu chiếc Cybertruck dường như không bị ảnh hưởng, nhưng khoang phía sau ghế sau đã biến mất, bao gồm cả thùng xe, khung xe, hệ thống treo, động cơ và bánh xe, tất cả đều nằm cách đó vài mét.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong số 8 chiếc xe liên quan đến vụ va chạm, chiếc Cybertruck chắc chắn là bị hư hỏng nặng nhất. Một chiếc Ford Mustang, bán tải F-series, Hyundai Santa Fe, xe ô tô Tesla và nhiều xe khác đều bị hư hỏng nặng ở phần hông. Trong khi đó, chiếc Mercedes G-wagon gây tai nạn bị va đập mạnh đến mức lật ngửa.

Mercedes G-Wagen bị hư hỏng khá nặng.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn xảy ra ở Frisco, Texas. Tài xế xe Mercedes G-Wagen bị một cơn đau khi đang lái xe tại ngã tư Avenue of the Champions và Cowboys Way, khiến xe mất lái và gây ra tai nạn liên hoàn.

Theo các bản tin, tài xế đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng và sẽ không bị truy tố về việc gây ra tai nạn.

Theo Carscoops