3.000 ô tô điện VinFast dự kiến cung cấp cho Xe Nhanh Việt Nam gồm các mẫu Minio Green, EC Van, Limo Green, VF 5, Herio Green. Số xe trên sẽ được Xe Nhanh Việt Nam bổ sung vào đội xe đang vận doanh trên nền tảng Green SM tại TP.HCM, Bình Dương (cũ), Đồng Nai và Tây Ninh.

Song song với việc tăng cường đội xe, Xe Nhanh Việt Nam cho biết đã triển khai đầu tư hạ tầng trạm sạc của V-Green tại Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Cùng với đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Xanh Go, Xe Nhanh Việt Nam là doanh nghiệp vận tải hoạt động theo định hướng lấy công nghệ, chất lượng dịch vụ và phương tiện xanh làm nền tảng. Xe Nhanh Việt Nam đã đồng hành cùng hệ sinh thái GSM và VinFast ngay từ những ngày đầu của làn sóng chuyển đổi xanh và đối tác hàng đầu về triển khai mô hình “cho thuê sở hữu” của GSM trong năm 2025.

Với việc đặt mua 3.000 xe VinFast mới, Xe Nhanh Việt Nam và đơn vị thành viên Xanh Go sẽ mở rộng quy mô mô hình vận tải bằng xe điện, thúc đẩy xu hướng giao thông xanh trong cộng đồng, đồng thời tối ưu chi phí, hiệu quả vận hành, tạo ra những cơ hội phát triển mới cho cộng đồng tài xế. Đây cũng là bước đi nằm trong chiến lược chuyển đổi phương tiện dài hạn mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi, góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành vận tải Việt Nam.

Ông Lã Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Xe Nhanh Việt Nam và bà Lê Thị Oanh - Giám đốc Khối kinh doanh B2B toàn cầu VinFast ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh.

Ông Lã Trọng Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xe Nhanh Việt Nam cho biết: “Việc hợp tác cùng hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup là chiến lược cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chuyển đổi xanh chỉ thực sự hiệu quả khi có sự phát triển đồng bộ giữa phương tiện và hạ tầng sạc. Với 3.000 xe ô tô điện VinFast, Xe Nhanh Việt Nam mong muốn xây dựng một hệ sinh thái vận tải điện chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, mang lại cơ hội phát triển mới cho cộng đồng tài xế.”

Limo Green, mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026, là một trong những dòng xe được Xe Nhanh Việt Nam đưa vào vận doanh trên nền tảng Green SM Platform.

Bà Lê Thị Oanh, Giám đốc Khối kinh doanh B2B toàn cầu VinFast cho biết:“Đơn hàng 3.000 xe là minh chứng rõ nét cho niềm tin của khối doanh nghiệp vận tải vào chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành của ô tô điện VinFast. Chúng tôi sẽ mang đến cho đối tác những sản phẩm tốt nhất cùng chính sách hậu mãi và dịch vụ tận tâm, để mỗi chiếc xe lăn bánh đều góp phần kiến tạo một hệ thống giao thông xanh, hiện đại cho Việt Nam.”

Việc Xe Nhanh Việt Nam bổ sung 3.000 ô tô điện VinFast để mở rộng đội xe hiện hữu tiếp tục khẳng định hiệu quả kinh tế và độ tin cậy, ổn định của xe điện trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải. Hiện GSM và VinFast đã đồng hành, hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp vận tải trên cả nước chuyển đổi sang phương tiện xanh. Liên minh các doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh do GSM khởi xướng cũng đang không ngừng được mở rộng, tạo ra mô hình kiểu mẫu cho vận tải xanh và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam.

(Nguồn: VinFast)